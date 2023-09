Gran Hermano Vip: la minaccia da parte di Oriana

Oriana Marzoli minaccia di abbandonare la casa del Gran Hermano Vip.

La concorrente della versione spagnola del Grande Fratello Oriana Marzoli ha minacciato di abbandonare il programma. Come annunciato un po’ a sorpresa nel corso della scorsa settimana, Oriana Marzoli è una dei nuovi concorrenti dell’edizione spagnola de Il Grande Fratello.

La modella venezuelana, dopo aver già partecipato al GF italiano, è pronta ora a prendersi la scena anche nella versione spagnola del celebre reality show, con la diretta interessata che si è resa già protagonista a suo modo all’interno della casa.

L’ingresso di Oriana Marzoli nella casa del Gran Hermano Vip

Oriana Marzoli è stata tra i concorrenti dell’ultima edizione italiana de Il Grande Fratello Vip. La venezuelana è stata tra le grandi protagoniste dell’edizione arrivando fino alla finale poi persa contro Nikita Pelizon. Dopo tale esperienza, la fidanzata di Daniele Dal Moro ha deciso di riprovarci con l’edizione spagnola del programma facendo così il suo ingresso al Gran Hermano Vip: una scelta presa con molta probabilità anche e soprattutto per il grande seguito di cui la modella gode in Spagna.

Queste le parole della protagonista poco prima di fare il suo ingresso nella casa: “Assicuro al pubblico di essere venuta a dare tutta me stessa nel gioco. Sono venuta qui per vincere o almeno lo spero“.

Gran Hermano Vip, la minaccia di Oriana Marzoli: “Qui non posso starci”

Marta Flich: “6 VIPs vivirán aquí sin maleta, sin comodidades y sin baño”

Oriana: “No me hagas llorar, porque lloro” #GHVIPEstreno pic.twitter.com/g7boFbArGN — Gran Hermano (@ghoficial) September 14, 2023

Il primo approccio con la casa del Gran Hermano Vip si è rivelato però per Oriana Marzoli tutt’altro che positivo. Nell’edizione spagnola del programma all’ingresso non vi sono porta rossa e corridoio come in Italia ma un ascensore che scende lungo vari livelli. Gli autori del programma hanno dunque voluto fare uno scherzo ad Oriana, che invece che nella vera casa ha finito con il ritrovarsi rinchiusa per circa un’ora in una sorta di tugurio senza bagno e pieno di insetti.

Oriana non l’ha ovviamente presa bene, con la concorrente che ha minacciato a quel punto di abbandonare immediatamente il programma. Questo il suo sfogo: “Non avrei mai pensato di finire in questa casa a tema preistoria. Nel 2018 sono finita in una casa abbandonata e quest’anno nella preistoria. Non lo capisco. Ma qualcuno mi dica qualcosa, che fastidio! Scusate, ma adesso o rido o piango. Siamo nell’età della pietra? Sembra che me lo facciate apposta perché sapete che me la cavo male con la natura. Sei vip vivranno qui nella caverna? No, no, no aspetta. Non è giusto. Non c’è il bagno? Ok te lo giuro che piango. Ma cos’è questa storia? Volevo fare un gioco normale e non così. Voglio vivere in condizioni normali e umane. Preferivo l’asino di anni fa, almeno ero in una casa normale. Se le decorazioni mi piacciono? Vieni qui tu e vedi se ti piacciono“.

Oriana ha poi proseguito: “Io qui non ci sto! Cosa c’è qui sotto? Degli insetti? Ma no! Ma che noia, non voglio fare questo gioco così, ma cosa sono queste cose? Vi ringrazio tanto, mi presto sempre al gioco, ma qui non posso starci. Queste condizioni non sono giuste, qui non possiamo restare. Adesso mi spiego meglio, qui c’è la terra e non il pavimento! Sì, ho detto che ero venuta qui per vincere, ma non qui dentro. Fatemi uscire“.

Spaventata dalla situazione, Oriana Marzoli ha dunque minacciato di lasciare il programma prima di essere rassicurata dagli autori dello show.