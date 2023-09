Karima di Amici si è Sposata in una Cerimonia Romantica a Livorno

L’ex concorrente della scuola si è sposata e a darne l’annuncio è proprio il suo ragazzo. Tra i presenti alla cerimonia, un ex allievo della scuola.

Amici. Ecco una notizia che ha fatto battere il cuore dei fan di Karima Ammar, la talentuosa cantante che ha partecipato alla sesta edizione del popolare talent show Amici. La sua voce straordinaria l’ha portata a raggiungere il terzo posto nella competizione, e da allora ha continuato a incantare il pubblico con la sua musica.

Recentemente, Karima ha condiviso una notizia che ha fatto sognare tutti i suoi sostenitori: si è sposata con il suo compagno di lunga data, Riccardo. L’annuncio ufficiale delle nozze è stato fatto da Karima stessa attraverso i suoi social media, e maggiori dettagli sono stati forniti da Qui Livorno.

Sebbene Karima ora viva a Torino, ha scelto di tornare alle sue radici per il suo matrimonio, celebrato con una cerimonia civile nel pomeriggio del 13 settembre a Livorno. Karima ha condiviso che la cerimonia è stata estremamente romantica e commovente, anche se aveva inizialmente timore che il numero degli invitati potesse essere limitato a causa delle restrizioni legate agli spostamenti. Tuttavia, i suoi timori si sono rivelati infondati, poiché molti amici e parenti hanno condiviso questo momento speciale con lei e Riccardo.

Il Matrimonio di Karima

Una nota interessante riguarda la presenza di Manuel Aspidi tra gli invitati. Manuel è un cantante ed è anche un ex compagno di classe di Karima dalla scuola più famosa d’Italia, Amici.

La loro amicizia è rimasta intatta nel corso degli anni, ed è stato Manuel a prendere il bouquet durante il matrimonio.

La storia d’amore tra Karima e Riccardo dura da ben 10 anni. Lui, un ingegnere aerospaziale, ha fatto una proposta di matrimonio a Karima nel dicembre del 2020. Tuttavia, a causa delle circostanze legate alla pandemia, hanno deciso di rinviare il matrimonio. Purtroppo, hanno anche affrontato una tragica perdita quando il padre di Karima è deceduto in un incidente stradale il 10 ottobre 2021, il che ha portato Karima a mettere in pausa l’idea del matrimonio. È stato solo durante un viaggio in Spagna alla fine di luglio che hanno deciso che era finalmente il momento giusto per coronare il loro amore con il matrimonio.

La scelta della data del matrimonio, il 13 settembre, non è stata casuale. Questa data ha un significato speciale per Karima e Riccardo poiché rappresenta il giorno in cui si sono fidanzati, esattamente il 13 febbraio 2013. Inoltre, questa data coincide con il compleanno della loro adorabile figlia Frida, nata il 13 gennaio, ed è anche la differenza d’età tra Karima e Riccardo, aggiungendo un tocco ancora più significativo a questo giorno speciale.

I fan di Karima continueranno a seguire la sua carriera musicale e a condividere la sua gioia per questa nuova fase della sua vita. Congratulazioni agli sposi!