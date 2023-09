Monsters of California: il trailer del film di Tom DeLonge dei Blink-182

Il trailer ufficiale del film diretto dal co-fondatore dei Blink-182.

Il trailer ufficiale di Monsters of California, debutto alla regia del fondatore dei Blink-182 Tom DeLonge. Il fondatore della iconica band dei Blink-182 Tom DeLonge fa il suo debutto alla regia con un film dal titolo Monsters of California. Ad un anno di distanza dall’uscita del teaser che era stato divulgato dallo stesso DeLonge, Screen Media ha ora pubblicato il trailer ufficiale della pellicola.

Tom DeLonge, co-fondatore della celebre band pop punk dei Blink-182 nel 1992, è stato da sempre un grande appassionato di ufo e di alieni. I primi indizi di questa passione risalgono già al 1999, anno dell’uscita del terzo disco della band dal titolo di Enema of the State contenente la canzone Aliens Exist. Nel 2015 DeLonge ha poi anche fondato la compagnia To the Stars incentrata per l’appunto sul tema ufo e produttrice delle serie tv Unidentified di History Channel e Inside America’s UFO Investigation.

DeLonge ha partecipato all’ultimo tour mondiale dei Blink-182 nonostante l’abbandono del gruppo nel 2014, con il cantante e chitarrista che nel frattempo aveva fondato nel 2005 il gruppo Angels & Airwaves.

Per quanto riguarda il cast di Monsters of California, attore protagonista del film è Jack Samson, apparso in passato in Zodiac diretto da David Fincher. Altri attori presenti sono Richard Kind, Casper Van Dien, Camille Kostek e Arianne Zucker.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Monsters of California, film in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi e on demand il prossimo 6 ottobre.

La trama di Monsters of California

La trama di Monsters of California, la cui data di uscita italiana non è per il momento ancora nota, segue le vicende di un ragazzo di nome Dallas e del suo gruppo di amici, convinti di essere degli investigatori di fenomeni che hanno a che fare con il paranormale.

La comitiva arriva molto presto a credere di aver scoperto una sorta di cospirazione aliena in atto all’interno della loro cittadina situata nel sud della California (Stato di origine di Tom DeLonge). Ad alimentare i sospetti e le teorie dei protagonisti è poi anche il dottor Walker, che spinge i ragazzi a fare irruzione all’interno di quella che è una vera e propria struttura governativa, al cui interno Dallas e i suoi amici sembrerebbero imbattersi in quella che sembrerebbe una forma di vita aliena. Da sfondo alle avventure dei personaggi da menzionare la colonna sonora, consistente in una versione alternativa del brano Aliens Exist.