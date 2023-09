Ludovica Coscione: la risposta alla critica sul suo red carpet a Venezia

L’attrice di Mare Fuori ha risposto ad una critica mossa nei suoi confronti.

Ludovica Coscione è stata criticata per la sua apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia: ecco la sua risposta. Sta proseguendo in questi giorni la Mostra del Cinema di Venezia, iniziata ufficialmente lo scorso 30 agosto e pronta a concludersi il prossimo sabato 9 settembre. Tra le attrici apparse sul red carpet dell’importante e prestigioso evento vi è stata anche Ludovica Coscione, anche se la protagonista di Mare Fuori è stata vittima di un commento tutt’altro che lusinghiero in merito al suo aspetto. Una critica cui l’attrice ha voluto prontamente rispondere.

I voti di Vanity Fair agli outfit del red carpet di Venezia

Come tutte le altre star del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno fatto in questi ultimi giorni la loro comparsa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, anche Ludovica Coscione si è prestata agli scatti dei numerosi fotografi lì presenti. Nello specifico, l’attrice ha sfoggiato per la speciale occasione un abito nero con spacco.

Una delle foto con protagonista Ludovica è stata pubblicata anche da Vanity Fair, con il giornalista Federico Rocca che all’interno di un suo articolo ha voluto dare i voti agli outfit degli attori e dei vip. In merito all’attrice di Mare fuori, l’autore del pezzo si è espresso in termini altamente negativi dando come voto un quattro. A suscitare le polemiche è stato però in particolare non tanto il voto in sé quanto il seguente commento:

“Ludovica Coscione, quando il cognome gioca con il tuo inconscio. Voto quattro“.

“Quando il tuo cognome gioca col tuo inconscio” ossia il body shaming a #LudovicaCoscione firmato dal caposervizio fashion di VanityFair Italia, Federico Rocca. Dopo le polemiche, il giudizio al veleno è cambiato: “Una spruzzata di brillantini e via”. Complimenti vivissimi. pic.twitter.com/HCwKefyxmb — Claudia Cabrini (@Claudia_Cabrini) September 6, 2023

La risposta di Ludovica Coscione alle critiche nei suoi confronti

Il commento di Rocca ha fatto immediatamente il giro del web, suscitando fin da subito diverse critiche. Tra le varie reazioni, non è mancata ovviamente anche quella della stessa Coscione, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto replicare nella seguente maniera:

“Normalmente mi soffermo pochissimo a leggere opinioni o commenti, soprattutto se riguardano me. Non me ne frega proprio niente. Però è stato portato alla mia attenzione un commento di Federico Rocca relativo al mio red carpet di Venezia. Adesso io voglio sperare che il ‘gioco di parole’ con il mio cognome sia legato allo spacco e non ad una coscia grande, perché se quello fosse il caso sarebbe veramente poco educativo e soprattutto di poco gusto, specialmente nel 2023“.

In seguito alle numerose polemiche nate a causa dell’articolo di Federico Rocca su Vanity Fair, il commento su Ludovica Coscione è stato modificato nel seguente modo:

“Una bella sprizzata di brillantini e via“.