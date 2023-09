Beetlejuice 2, Tim Burton: “Film pronto al 99%”

Le riprese del film di Tim Burton erano quasi terminate prima dell’arrivo dello sciopero SAG-AFTRA.

Tim Burton ha rivelato come le riprese di Beetlejuice 2 fossero quasi concluse prima dello sciopero SAG-AFTRA.

Per l’arrivo nei cinema di Beetlejuice 2 è ormai solo questione di tempo. A rassicurare tutti sulla prossima uscita della pellicola è stato Tim Burton, che ha svelato ai fan come le riprese fossero ormai praticamente quasi concluse prima dell’arrivo del noto sciopero SAG-AFTRA. Nonostante ciò, la data di uscita della pellicola non dovrebbe andare incontro a slittamenti o a rinvii.

Beetlejuice 2: la rassicurazione di Tim Burton sulla data di uscita del film

Beetlejuice 2, sequel dell’intramontabile cult del 1988 con protagonisti Michael Keaton, Alec Baldwin e Geena Davis, non dovrebbe subire slittamenti nonostante lo sciopero SAG-AFTRA. Il film sarebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche il 6 settembre del 2024, con le riprese della pellicola che erano praticamente quasi terminate prima dell’inizio dello sciopero.

Queste le parole da parte di Tim Burton nel corso di un’intervista rilasciata al The Independent: “Sono grato di ciò che abbiamo ottenuto fino ad ora. Letteralmente, manca un giorno e mezzo di riprese. Sappiamo perfettamente ciò che dobbiamo fare, il film è pronto al 99%“.

Il regista, celebre per la realizzazione di film come Batman, Edward mani di forbice, Big Fish, La fabbrica di cioccolato e La sposa cadavere, ha anche rivelato come sia tornato a privilegiare tramite questo Beetlejuice 2 un approccio basato maggiormente su effetti pratici a discapito del digitale. Una sorta di ritorno alle origini, con Tim Burton che ha parlato in generale anche del percorso fatto durante la sua straordinaria carriera:

“Per me è molto difficile guardare i miei film in seguito, perché ne sento ancora il peso emotivo. Non riesco a liberarmi da questo. Ma mi piacciono tutte le persone con cui ho lavorato. Beetlejuice 2 mi è piaciuto molto. Ho cercato di spogliarmi di tutto e di tornare alle basi del mio lavoro con brave persone, attori e pupazzi. Per me è stato come tornare al motivo per cui mi piaceva realizzare film“.

Il cast di Beetlejuice 2

La sceneggiatura di Beetlejuice 2 è stata curata da Alfred Gough e Miles Millar, ovvero gli autori della fortunata serie Netflix Mercoledì con protagonista Jenna Ortega. All’interno del team produttivo figura invece Brad Pitt con la sua Plan B Entertainment, con la colonna sonora curata dallo storico collaboratore di Tim Burton Danny Elfman.

In merito al cast del film, nei panni del protagonista vi è il ritorno di Michael Keaton, con Winona Ryder e Catherine O’Hara nei panni rispettivamente di Lydia e Delia Deetz. Tra le new entry figurano invece Jenna Ortega, Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci.