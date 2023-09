Gordon Ramsay contrario al desiderio della moglie di avere altri figli

Il cuoco e personaggio televisivo sarebbe contrario all’idea di avere altri figli.

Gordon Ramsay sarebbe contrario ad altri figli a differenza della moglie Tana. Gordon Ramsay si oppone all’idea di avere altri figli. Il cuoco e personaggio televisivo celebre per il programma Cucine da incubo non sarebbe disposto a venire incontro ai desideri della moglie Tana, che vorrebbe invece aggiungere un altro figlio ai cinque già avuti in passato dalla coppia.

Gordon Ramsay, il cuoco non vuole altri figli

Gordon Ramsey ha rivelato come la moglie abbia il desiderio di dare alla luce un altro figlio. Il celebre cuoco e imprenditore britannico classe 1966 si è però dimostrato contrario all’idea anche e soprattutto per via della sua età. Ramsey ha sposato Cayetana Elizabeth Hutcheson, meglio conosciuta come Tana Ramsay, nel 1996, con la coppia che ha avuto nel corso degli anni ben cinque figli: Megan nel 1998, i gemelli Jack e Holly nel 2000, Matilda nel 2001 e Oscar James nel 2019.

Tana desidera dunque poter avere un sesto figlio, come rivelato in prima persona dallo stesso Gordon Ramsay a Nick Grimshaw e Angela Hartnett al podcast Dish: “Ho un piccolo segreto. Tana ne vuole un altro. Che cosa ho intenzione di fare? Io ne vorrei anche un altro, ma cinque per ora sono sufficienti. Ci sono molte cose da fare“.

Gordon ha poi proseguito in merito all’ultimo figlio Oscar, che ha da poco iniziato la scuola e che ha dimostrato di non apprezzare particolarmente il cibo che viene fornito nell’istituto: “Oscar non voleva indossare il blazer. Mi ha detto ‘Papà, mi dà troppo prurito’. E mi ha detto anche che il cibo della scuola fa schifo. Io allora gli ho detto ‘Figliolo, BYO (bring your own)’. Lui mi ha chiesto che cosa volesse dire e io gli ho detto di portarsi il cibo da casa. Così ora ha sempre il suo cestino del pranzo pronto, ha anche i suoi tramezzini“.

Gordon Ramsay sul suo rapporto con i figli

Gordon Ramsay, star di programmi tv come Hell’s Kitchen, Cucine da incubo, MasterChef, Gordon Ramsay: Diavolo di uno chef o anche Cucina con Ramsay, ha parlato del suo rapporto con i figli. In particolare, il cuoco premiato durante la sua carriera con diciassette stelle Michelin ha ammesso di imporre ai suoi figli regole molto rigide da dover rispettare. Queste alcune sue parole rilasciate al Telegraph e risalenti al 2017:

“A loro non va assolutamente nulla della mia fortuna. Non è per cattiveria, è semplicemente per non viziarli“.

Ramsay desidera che i propri figli riescano a farsi strada da soli nella vita e ottenere quello che vogliono esclusivamente tramite il sacrificio e il lavoro, con il cuoco che ha ammesso di dar raramente loro dei soldi:

“Meg è all’università e ha un budget di 100 sterline a settimana. Gli altri ricevono circa 50 sterline a settimana e devono pagarsi il telefono e il biglietto dell’autobus. Prima si dà loro la responsabilità di risparmiare per scarpe da ginnastica e jeans meglio è“.