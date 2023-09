Mortal Kombat: il trailer rivela il ruolo di Megan Fox nel film

Il trailer, che è stato pubblicato di recente, ha finalmente svelato il personaggio interpretato da Megan Fox: Nitara.

NetherRealm Studios ha scatenato un’ondata di eccitazione tra i fan di Mortal Kombat con il rilascio di un nuovo trailer dedicato a Mortal Kombat 1. Tuttavia, ciò che ha veramente acceso l’entusiasmo dei giocatori è stata la rivelazione del coinvolgimento di Megan Fox nel gioco. Ma chi interpreta l’attrice di Hollywood in Mortal Kombat 1?

Il personaggio di Nitara è noto per la sua natura vampirica e i suoi poteri oscuri, il che lo rende una scelta intrigante per l’attrice. Nel trailer, Fox parla della sua affinità con Nitara e di come è stato interpretare un personaggio così unico in Mortal Kombat 1. Ciò che rende questa notizia ancora più interessante è la dichiarazione di Megan Fox sul suo legame personale con il franchise di Mortal Kombat. L’attrice ha confessato di essere cresciuta giocando a al gioco e ha espresso la sua incredulità nel far parte del nuovo progetto: “Sono cresciuta giocando a Mortal Kombat e non posso credere di dare voce a un personaggio nel nuovo gioco,” ha detto con entusiasmo. “È un onore far parte di una delle più grandi leggende dei videogiochi di tutti i tempi.”

Per i fan di lunga data della serie, Nitara potrebbe non essere un nome nuovo.

Megan Fox come Kitana?

Il personaggio ha fatto il suo debutto nel Mortal Kombat: Deadly Alliance nel 2002 ed è stato protagonista di molte sfide spettacolari.

Oltre a Nitara, il gioco ha visto anche l’introduzione di altri personaggi iconici come Bo’ Rai Cho, Frost e Kenshi.

L’attesa per Mortal Kombat 1 è alle stelle, e il gioco è previsto per il rilascio il 19 settembre su diverse piattaforme, tra cui PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. Nonostante il titolo suggerisca il primo capitolo, in realtà si tratta del dodicesimo capitolo principale della serie Mortal Kombat e del secondo reboot dopo Mortal Kombat (2011). La storia del gioco si colloca in una nuova linea temporale creata da Liu Kang a seguito degli eventi di Mortal Kombat 11.

L’annuncio della partecipazione di Megan Fox ha aggiunto un nuovo livello di anticipazione al gioco. I fan sono curiosi di vedere come l’attrice darà vita a Nitara con la sua voce e come si inserirà nel mondo di Mortal Kombat. Con l’uscita sempre più vicina, l’entusiasmo continua a crescere, e Mortal Kombat 1 si presenta come uno dei giochi più attesi dell’anno.

L’entusiasmante coinvolgimento di Megan Fox nel film promette di portare una nuova dimensione al gioco, e i fan non vedono l’ora di immergersi in questo nuovo capitolo della leggendaria saga dei combattimenti.