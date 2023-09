Fiorello: il suo nuovo programma in prima serata

Il comico e showman punta tornare in prima serata con un suo nuovo programma.

Fiorello sta pensando ad un nuovo programma per la prossima stagione televisiva. A partire dal prossimo lunedì 6 novembre tornerà in onda di prima mattina il programma Viva Rai Due con Fiorello.

Il comico e conduttore avrà ancora una volta al suo fianco all’interno del programma Mauro Casciari, Fabrizio Biggio, Piergiorgio Camilli e Ruggiero Del Vecchio, anche se la location consisterà non più in Via Asiago ma nel Foro Italico. Nel frattempo però Fiorello sta già pensando anche ad un nuovissimo programma televisivo in prima serata per la prossima stagione.

Il nuovo programma in prima serata di Fiorello

Nel corso della sua apparizione in veste di ospite al Festival della Comunicazione di Camogli, Fiorello ha espresso il proprio desiderio di poter condurre un varietà in prima serata dalla anomala durata di circa un’ora e venti. Ecco di seguito alcune delle parole al riguardo da parte dello showman catanese: “Se farò un nuovo programma televisivo? Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata ma con tempi diversi dai soliti. Non di sabato e della durata di massimo un’ora e venti. Intanto torniamo con Viva Rai Due“.

Fiorello ha poi avuto modo di parlare anche di alcune selle sue esperienze lavorative passate: “Quando lavoravo nei villaggi in Costa D’Avorio mi facevo chiamare petite fleur e parlavo un francese inventato. La mia spontaneità? Ho imparato dalla gente. Da tutti i lavori che ho fatto prima di diventare uno showman. Dalle persone che ho incontrato. Come sono arrivato nei villaggi turistici? Servono tre giardinieri, quattro camerieri e un facchino di cucina. Presente: Rosario Fiorello. Lavavo teglie incrostate di maiale e patate, ma poi sono diventato aiuto cuoco e le patate le pelavo tutto il giorno. Infine sono stato promosso a cameriere al bar e poi a barista“.

Fiorello sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo

Fiorello ha parlato anche della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, che avrà luogo dal 6 al 10 febbraio del 2024 e per il quale hanno già avuto inizio da tempo i preparativi. Queste le rivelazioni da parte del conduttore:

“Se Gerry Scotti affiancherà Amadeus al Festival di Sanremo? Io ci sarò per una sera soltanto, ma sarei contentissimo di vedere insieme Scotti e Amadeus. Per Gerry sarebbe un grandissimo riconoscimento. Veniamo da Radio Dj tutti e tre. Gerry in verità l’ho incontrato sulle scale della redazione, io entravo e lui usciva per andare a Mediaset“.