Jovanotti, l’operazione è andata male | Come sta ora

Tour a rischio per Jovanotti, a causa di una frattura e di un intervento sbagliato. Il racconto dell’artista.

Quest’estate, Jovanotti è stato vittima di un pesante incidente nel corso di una vacanza a Santo Domingo. Lorenzo è caduto dalla sua bicicletta, causando la rottura del femore e della clavicola. L’incidente è stato così grave che l’artista italiano ha dovuto affrontare un’operazione d’urgenza.

Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista a Radio2, durante il programma “Non è un paese per giovani”, condotto da Tommaso Labate e Massimo Cervelli. Ha descritto in modo ironico l’impatto come “una caduta da bischero” e ha spiegato i dettagli: “mi sono fatto malissimo, il piede era al contrario, mi è esploso il femore”.

Tuttavia, l’intervento eseguito non è andato proprio come doveva e il femore non è stato riallineato creando al cantante una serie di problemi aggiuntivi. Lui stesso ai microfoni di Radio 2 confessa: “Non è che l’operazione l’abbiano fatta proprio bene.” – continua -“Il femore si sono dimenticati di riallinearlo”.

Positivo, come sempre

Non a caso la parola “positivo” è il titolo di una delle sue celebri canzoni e nonostante la situazione, Jovanotti mostra un’incredibile positività. Nel corso dell’intervista, ha dichiarato: “Poteva andare peggio, se fosse arrivata macchina nell’altra corsia dove ero finito mi avrebbe investito. E poi in generale tendo a minimizzare quello che mi succede e leggere l’opportunità che mi viene offerta, in questo caso di cui avrei fatto volentieri a meno, di fermarmi, di stare tranquillo, di fare fisioterapia come un bravo e disciplinato ragazzo”.

Il percorso di recupero di Jovanotti sarà lungo e richiederà molti sforzi. Lui stesso ha spiegato che gli serviranno altri 4-5 mesi di stampelle per recuperare completamente dalla rottura del femore e della clavicola. Inoltre, ha sottolineato il bisogno di mantenere la muscolatura tonica, poiché la sua gamba è ora sensibilmente più corta dell’altra.

Tour 2024 a rischio

Purtroppo la situazione è ancora abbastanza compromessa e Jovanotti ha ammesso di non avere ancora la certezza di poter affrontare il tour del prossimo anno, pur sapendo che la notizia non piacerà ai suoi numerosissimi fan.

Ha dichiarato: “Penso che non ce la faremo, aspetto la lastra a inizio ottobre”. La partenza dl tour nei palazzetti era prevista per febbraio. “Ne avevamo prenotati 40” confessa l’artista italiano”. Per ora approfitta dello stop per passare del tempo con sua moglie e dedicarsi come sempre ai suoi mille interessi.