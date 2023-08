Biancaneve: a Breve il remake live della disney | Ecco tutto quello che sappiamo

Disney ha già pensato ad una nuova Biancaneve e i sette nani. Ecco tutto quello che sappiamo sul prossimo remake: trailer, cast e data di uscita.

Biancaneve e i Sette Nani, il capolavoro animato originale della Disney del lontano 1937, è ora destinato a un revival nel mondo dei remake in live action. L’epopea di Biancaneve ha radici profonde che si intrecciano con la storia stessa di Disney. Nel 1937, Walt Disney portò nelle sale cinematografiche il primo film animato della sua Walt Disney Productions: Biancaneve e i Sette Nani. Questo racconto, però, ha origini ancor più antiche, risalenti al 1812, quando i fratelli Grimm lo trascrissero, attingendo probabilmente a storie e elementi del folklore tedesco.

Mentre il recente trend dei remake live action ha coinvolto molti dei classici Disney, Biancaneve sembrava essere stato ignorato fin troppo a lungo. Il progetto è stato annunciato nel 2016, ma è stato rallentato, come molte altre produzioni, dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, nel 2022 sono emerse nuove informazioni, tra cui la data di uscita, il cast, alcune immagini e la trama. Il remake live action sarà intitolato semplicemente Biancaneve, segnando un cambiamento significativo rispetto al titolo originale.

La trama del film subirà importanti modifiche per adattarsi ai tempi moderni. Peter Dinklage, noto per il suo ruolo ne Il Trono di Spade, ha sollevato questioni riguardo alla rappresentazione dei nani nella fiaba originale, spingendo così il team a rivedere e modificare la storia. Gli elementi ritenuti antiquati e problematici verranno rivisitati e rielaborati, compresa la caratterizzazione dei “sette nani“. Inoltre, verrà introdotto un nuovo personaggio di nome Jonathan, il quale formerà un legame con Biancaneve che andrà oltre la dipendenza tradizionale da un partner.

Cast e Curiosità

Il cast del film è stellare e promette di portare nuova vita ai personaggi amati. La protagonista Biancaneve sarà interpretata da Rachel Zegler , conosciuta per il suo ruolo in West Side Story e Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente.

La Regina Cattiva, Grimilde, sarà portata sullo schermo da Gal Gadot, celebre per il suo ruolo in Wonder Woman. Nel cast figurano anche Ansu Kabia nel ruolo del Cacciatore, Martin Klebba nel ruolo di Brontolo e Andrew Burnap nel ruolo di Jonathan, il nuovo personaggio introdotto. La squadra dietro la macchina da presa è altrettanto eclettica e talentuosa: il regista Marc Webb The Amazing Spider-Man guiderà il progetto, mentre la sceneggiatura è stata curata da Greta Gerwig e Erin Cressida Wilson. La fotografia sarà affidata a Mandy Walker, la colonna sonora a Benj Pasek e Justin Paul.

Le riprese del film si sono concluse a luglio, e sebbene non sia ancora stato rilasciato un trailer ufficiale, l’entusiasmo attorno a questa nuova interpretazione è palpabile. Biancaneve è atteso nelle sale il 22 marzo 2024 e promette di portare un tocco contemporaneo a un classico intramontabile.