The Grinch Christmas Adventure: il trailer del videogioco platform

Il trailer del nuovo gioco platform in arrivo per PlayStation e Xbox.

A breve arriva sul mercato il gioco The Grinch Christmas Adventure: ecco il trailer ufficiale. Tra un mese esatto, il prossimo 13 di ottobre, arriverà sul mercato The Grinch Christmas Adventure, nuovo gioco platform che sarà reso disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S PC e Nintendo Switch. Ecco il trailer ufficiale del videogioco.

Il trailer ufficiale di The Grinch Christmas Adventure

Un trailer di The Grinch Christmas Adventure è stato rilasciato da Outright Games. Proprio Outright Games, insieme a Casual Brothers, aveva annunciato in via ufficiale nel corso di questa estate questo nuovo videogioco di genere platform rivolto in misura principale a un pubblico più giovane.

Basato ovviamente come il film sull’omonimo libro del Dr. Seuss, il gioco darà la possibilità ai videogiocatori di impersonare il simpatico mostro verde all’interno del villaggio di Chinonsò abitato dai Nonsochì. Ad accompagnare il giocatore all’interno della campagna il cane e unico amico del Grinch Max, con lo scontroso e burbero protagonista che avrà il compito di rovinare la festività del natale rubando tutti i regali dei bambini.

Forte di ambientazioni più che familiari e di personaggi che si ispirano alle illustrazioni originali del Dr. Seuss, The Grinch Christmas Adventure è un videogioco platform a scorrimento laterale con un massimo di due videogiocatori in modalità cooperativa locale e con funzioni di accessibilità che rendono il titolo fruibile per chiunque dai cinque anni in su.

Queste le dichiarazioni del COO di Outright Games Stephanie Malham:

“Quello del Grinch è uno dei marchi più longevi dell’intrattenimento con una storia di oltre 60 anni. Apprezziamo come Dr. Seuss Enterprises capisca che i videogiochi puntano sia a celebrare una storia classica che a modernizzarla per un pubblico più moderno“.

Queste invece le parole del CTO di Casual Brothers Ltd Hernan Castillo:

“Con The Grinch Christmas Adventure eravamo motivati a creare un platform accessibile che potesse essere divertente e che potesse essere giocato da fan di tutte le età. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Dr. Seuss Enterprises per capire come poter rimanere fedeli alla storia originale e come costruire l’esperienza interattiva definitiva in forma di gioco“.

I film sul Grinch

Per quanto riguarda l’ambito cinematografico, il primo iconico film sul Grinch è quello del 2000 diretto da Ron Howard con Jim Carrey nei panni del protagonista e vincitore ai Premi Oscar del 2001 del premio per il miglior trucco.

Nel 2018 è poi arrivato il film d’animazione diretto da Yarrow Cheney e da Scott Mosier, terzo adattamento cinematografico in totale dell’opera del Dr. Seuss se si conta anche lo special televisivo del 1966. La pellicola si è rivelata un grande successo incassando oltre 511 milioni di dollari in tutto il mondo e diventando il film natalizio con il maggior incasso di sempre.