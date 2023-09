One Piece, un attore trans nel cast

E’ da poche ore su Netflix ed è già prima in classifica: la serie One Piece spopola come il protagonista, attore transgender

Prima in Italia e prima nel resto del mondo, la serie One Piece, adattamento Netflix dell’omonimo manga giapponese di Eiichiro Oda, sta sbancando la piattaforma, con una sorpresa che spinge ancor di più la curiosità nei confonti degli attori del cast.

Al fianco del protagonista Monkey D. Luffy (interpretato dal 20enne messicano Iñaki Godoy Iñaki Godoy) troviamo infatti il timido ma coraggioso cadetto della marina Koby, interpretato dal ragazzo transgender Morgan Davies.

Il live action di One Piece si è dimostrato un successo nonostante le diffidenze che lo hanno accompagnato durante la produzione e i rischi legati alla trasposizione di un’opera tanto amata, preceduta da un mancato successo di Cowboy Bebop riadattamento live-action dell’amato anime giapponese sui cacciatori di taglie spaziali nel XXII secolo.

Sembra invece che questo secondo tentativo sia ben più fortunato e il successo è da legare anche al protagonista.

Chi è Morgan Davies

Facciamo un salto nel passato per conoscere meglio l’attore che interpreta Koby nello show Netflix.

Morgan Davies è nato Morgana Linda Davies a Sidney nel 2001. Comincia la carriera di attore in giovane età, partecipando a diverse produzioni cinematografiche australiane e ad alcuni show per la tv anche di produzioni internazionali. La svolta avviene prima con il corto Beautiful They e poi con The End, in cui interpreta una ragazza che da un certo punto in avanti della narrazione preferisce essere considerato un ragazzo. Il primo progetto di grande rilevanza a cui partecipa Morgan Davies è Evil Dead Rise, film della saga creata da Sam Raimi con La Casa, in cui interpreta Danny.

Il successo inaspettato

Con il live action dell’opera di Eiichirō Oda, One Piece, l’esposizione di Morgan Davies e l’esplosione della sua carriera subirà sicuramente una svolta inaspettata, presenza apprezzata soprattutto dalla comunità LGBT.

One Piece è un’avventura ambientata in alto mare. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero da sempre alla ricerca di una vita libera. Luffy abbandona il suo villaggio per intraprendere un viaggio pericoloso alla ricerca del leggendario tesoro One Piece e diventare così il re dei Pirati. Tuttavia, per trovare l’inestimabile premio Luffy dovrà assoldare la ciurma dei suoi sogni, trovare una nave, scandagliare in lungo e in largo il vasto mare azzurro, seminare i Marine e farla in barba a temibili rivali. Morgan Davies è come detto Koby il timido ma coraggioso cadetto della marina.