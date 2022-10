Vittoria Puccini e la figlia avuta a soli 25 anni: oggi Elena sembra più sua sorella | Somiglianza agghiacciante

Vi ricordate Elena, la figlia degli attori Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi? Oggi è diventata bellissima.

Senza dubbio Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi sono stata una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due si erano conosciuti sul set di Elisa di Rivombrosa, una delle fiction Mediaset più note e amate degli anni Duemila. I due interpretavano il ruolo di protagonisti e, come i loro personaggi, si sono innamorati. Da questo amore è nata una figlia, Elena: sapete com’è oggi? E’ identica alla mamma.

La serie è andata avanti per alcuni anni e ha fatto innamorare tutto il pubblico di Canale 5. Qui lei interpretava Elisa, una serva che si innamorava del conte Fabrizio Ristori a metà del 1700. Tra intrighi e pregiudizi la coppia doveva provare a sopravvivere e a dimostrare alla società che il proprio amore era sincero, a discapito delle differenze sociali. La fiction, diretta da Cinzia TH Torrini, è liberamente ispirata al romanzo Pamela di Samuel Richardson del 1740.

Come i due personaggi, anche gli attori si sono innamorati. All’epoca fu uno scandalo perché lui era già sposato con Rossella Zito, dalla quale aveva già avuto un figlio, Andrea Eduardo, nel 1995. Dopo la separazione, ha iniziato una nuova relazione con la collega, con cui ha avuto la figlia Elena nel 2006. Oggi la piccola ha sedici anni e assomiglia moltissimo alla madre.

Vittoria Puccini, la figlia Elena è identica a lei

Nonostante sembrassero una coppia bellissima, l’amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi non è durato per sempre e nel 2010 si sono separati, dopo un tradimento di lui. Nel 2013 l’attrice ha intrapreso una nuova storia con Fabrizio Lucci. L’uomo è molto apprezzato nel mondo cinematografico perché è un importante direttore della fotografia. Ha collaborato, per esempio, a Don Matteo, Coco Chanel e Immaturi.

Dopo la separazione, la figlia Elena vive prevalentemente con lei e il nuovo compagno. Ormai è cresciuta e oggi è un’adolescente di sedici anni. Nonostante sia la figlia di due personaggi molto famosi, non è molto presente sui social e sembra tenere molto alla sua privacy. La madre, tuttavia, poco tempo fa ha postato su Instagram una foto con lei e alcune sue amiche, rivelando al mondo l’aspetto attuale della giovanissima figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

Sicuramente la ragazzina assomiglia tantissimo all’artista, infatti ha ereditato da lei lo stesso colore dei capelli. Nonostante indossasse la mascherina, si può dedurre che anche i lineamenti del viso siano molto simili.