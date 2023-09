Annalisa: cover di Mina per la pubblicità di Pasta Garofalo

La cantautrice si è esibita in una splendida cover di Mina.

Annalisa ha cantato Mina per una pubblicità di Pasta Garofalo. Annalisa ha da pochissimo pubblicato il suo nuovo singolo Ragazza Sola. La cantautrice, che ha al momento ben tre sue canzoni nella top ten di iTunes, si è adesso esibita anche in una splendida cover di un brano di Mina per uno spot pubblicitario di Pasta Garofalo.

Annalisa canta Mina nello spot pubblicitario di Pasta Garofalo

Annalisa è stata impegnata in questi giorni con uno spot pubblicitario di Pasta Garofalo. Nello specifico, la nota cantautrice ha dovuto prestare la propria voce per una cover del brano Vorrei che fosse amore, celebre canzone di Mina presente all’interno della doppia raccolta Minantologia uscita nel 1997.

Lo spot in questione si è rivelato come ampiamente prevedibile un vero e proprio successo, con la pubblicità che sta apparendo in televisione sia nella sua versione breve che in quella estesa. Ecco qui di seguito la pubblicità:

Questo invece il video della canzone originale di Mina.

L’ultimo singolo di Annalisa

Dopo l’incredibile successo riscosso da Bellissima e da Mon Amour, Annalisa si è confermata come attuale regina del pop italiano con il nuovo singolo dal titolo di Ragazza Sola, brano che sarà presente all’interno dell’album E poi siamo finiti nel vortice in uscita il prossimo 29 settembre.

Insieme al pezzo, scritto da Annalisa in collaborazione con Davide Simonetta e Alessandro Raina, è poi immediatamente arrivato anche il video ufficiale, prodotto da Borotalco Tv e affidato alla regia di Giulio Rosati. Queste le parole della cantante riguardo al suo nuovo singolo:

“Ragazza Sola è la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa“.

Immediatamente dopo l’uscita del disco, l’ottavo in totale della sua discografia, Annalisa sarà protagonista il prossimo 4 novembre di un concerto al Forum di Assago di Milano già sold out (Annalisa: Il forum), unico live della cantautrice nel corso di questo 2023. Nell’aprile del 2024 l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi sarà poi alle prese con il tour nei palasport chiamato Tutti nel vortice Palasport.