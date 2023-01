Hugh Jackman e l’appello su Twitter contro Ryan Reynolds

Hugh Jackman pubblica un video in cui visibilmente esasperato fa un appello contro Ryan Reynolds. Che l’attore di Wolverine stia cercando di sabotare il collega?

Dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza prima di vedere il mitico Wolverine alias Hug Jackman nel nuovo film di Ryan Reynolds, Deadpool 3. Due super eroi fuori dagli schemi nella stessa pellicola, sarà una cosa elettrizzante.

Il loro feeling è meraviglioso, due attori talmente appassionati e burloni che verrebbe voglia di creare una petizione per vederli lavorare sempre insieme. Per questo stupisce il fatto di vedere Hug Jackman che in un video pubblicato su Twitter, cerca di infangare il suo collega Ryan Reynolds. Cosa sarà successo?

Ryan Reynolds in un classico di Natale

Spirited – Magia di Natale è un film diretto da Sean Anders e John Morris e si basa, in chiave musicale, sul classico A Christmas Carol di Charles Dickens. Per chi non conoscesse la storia del classico di Natale, Ebeneezer Scrooge è un uomo ricco, avaro e cattivo che durante il periodo natalizio riceve la visita di tre fantasmi che simboleggiano il passato, il presente e il futuro. Durante questo viaggio fatto di ricordi e lezioni di vita, Scrooge capirà quando ha chiuso in cassaforte il “suo cuore”, iniziando di nuovo a vivere in modo degno e compassionevole con gli altri.

Nel film Spirited – Magia di Natale, per la prima volta vedremo la storia narrata dal punto di vista dei fantasmi. Ogni anno nel periodo antecedente al Natale, il fantasma del Natale presente, interpretato dal bravissimo Will Ferrell, sceglie “un’anima persa” da salvare, con la speranza di farlo tornare sulla retta via. Questa volta è il turno dell’arrivista Clint Briggs, alias Ryan Reynolds. Il film è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 11 novembre ed è disponibile in streaming dal 18 novembre 2022 sulla piattaforma di Apple Tv+.

Hugh Jackman senza volerlo ha svelato il titolo di Deadpool 3?

I due attori protagonisti di Deadpool 3, Hugh Jackman e Ryan Reynolds, ci deliziano con simpatici siparietti in cui si punzecchiano a vicenda da quando è stata resa nota la loro collaborazione nel terzo capitolo del franchise di Deadpool. In diverse occasioni Wolverine ha confermato di odiare Deadpool, per questo non vediamo l’ora di vederli al cinema nel 2024.

Di recente Jackman si è reso protagonista dell’ennesimo teatrino contro il suo collega Ryan, il quale è stato candidato dall’Academy per la canzone da lui interpretata nel film Spirited – Magia di Natale. Ovviamente in maniera ironica, Hugh ha dichiarato:

But don’t get me wrong … pic.twitter.com/8ymOYUOq9m — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 4, 2023

“Siamo nel 2023 e volevo mandare un messaggio positivo all’inizio dell’anno, ma eventi recenti lo hanno reso impossibile. Non fraintendetemi, ho amato Spirited – Magia di Natale. È un film grandioso, l’ho visto con la mia famiglia e ci siamo divertiti tantissimo. Amo Will Ferrell e Octavia Spencer. Ovviamente ho girato The Greatest Showman con Benji Pasek e Justin Paul, sono incredibili e ho amato la loro musica. E cosa dire della canzone Good Afternoon? Ho riso per tutto il tempo per quanto è brillante. Ma ho appena saputo che l’Academy l’ha inserita nella shortlist delle nomination per la Migliore Canzone. Ryan Reynolds che ottiene una candidatura renderebbe il prossimo anno della mia vita insopportabile. Devo trascorrere un anno con lui girando Wolverine e Deadpool. Fidatevi di me, sarebbe impossibile.”

La risposta altrettanto sarcastica di Reynolds non è tardata ad arrivare il quale ha congedato l’amico con queste parole: “So che è ancora presto, ma Good Afternoon a lei, Mr Jackman”.

In tutto questo Ryan ha ripreso il collega il quale nel turbinio del messaggio ha dichiarato, forse involontariamente che il titolo ancora inedito di Deadpool 3, potrebbe essere Wolverine e Deadpool? Si tratta di spoiler o di premeditazione per far “morire i fan di curiosità”?