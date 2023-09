Uomini da marciapiede: il trailer del film con Paolo Ruffini

Il trailer del film di Francesco Albanese.

Giovedì 7 settembre è nei cinema Uomini da marciapiede: il trailer ufficiale della commedia. Da giovedì 7 settembre ha fatto il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane Uomini da marciapiede, commedia diretta da Francesco Albanese con un cast che comprende tra gli altri Paolo Ruffini ed Herbert Ballerina. Ecco il trailer ufficiale della pellicola.

Il trailer ufficiale di Uomini da marciapiede

Uomini da marciapiede è distribuito in Italia da Minerva Pictures. A dirigere il film è stato Francesco Albanese, che dopo aver iniziato la propria carriera con il trio A testa in giù insieme ad Alessandro Siani e a Peppe Laurato ha fatto la sua comparsa in veste di attore in film come ad esempio Benvenuti al Sud del 2010 di Luca Miniero, Il principe abusivo dello stesso Alessandro Siani del 2013 e Ci devo pensare del 2015, film che ha visto tra l’altro il suo esordio alla regia.

Queste le parole proprio di Francesco Albanese in merito a Uomini da marciapiede:

“Uomini da marciapiede si rivolge ad un pubblico che ama il calcio. Parliamo di un pubblico numeroso che va dagli adolescenti alle persone di una certa età ma che si rivolge anche al pubblico femminile. Per il film ho immaginato una regia non statica, la macchina da presa si deve muovere seguendo i personaggi e lo stile cambia registro in base alle situazioni in cui si trovano i protagonisti. A mio avviso una storia come questa rappresenta un modo per raccontare l’Italia di oggi con le sue eccezionalità e i suoi paradossi a un pubblico fatto soprattutto di giovani ma non solo“.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Uomini da marciapiede.

Il cast di Uomini da marciapiede

Il cast di Uomini da marciapiede è composto principalmente da Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino e Rocio Munoz Morales, che interpretano rispettivamente i personaggi di Gabriele, Gennaro, Oscar e Paco. In aggiunta è da segnalare anche la presenza di Cristina Marino, Yari Gagliucci, Fioretta Mari, Lucia Di Franco, Francesco Pannofino e Serena Grandi.

La trama di Uomini da marciapiede

La trama di Uomini da marciapiede segue le vicende di Gabriele, Gennaro, Oscar e Paco, quattro personaggi che per ragioni diverse si ritrovano in situazioni estremamente complicate. Nel corso dei mondiali di calcio, i quattro protagonisti scoprono come diverse donne si sentano sole e cerchino di conseguenza compagnia.

Da qui Gabriele, Gennaro, Oscar e Paco troveranno un modo per riuscire a guadagnare una piccola fortuna e per potersi sentire di nuovo importanti per le persone che si trovano intorno a loro.