Annalisa pubblica il primo post dopo le nozze: ecco cosa scrive

La cantante ha sposato in gran segreto ad Assisi il suo Francesco. Annalisa ha pubblicato un post con uno dei suoi abiti.

Il matrimonio di Annalisa, originariamente, si sarebbe dovuto celebrare direttamente il 1 luglio a Tellaro, in un incantevole villaggio di Lerici in Liguria. Ma la coppia ha spiazzato tutti optando per una cerimonia religiosa due giorni prima nella città di San Francesco, ad Assisi, un evento intimo, privato e riservato così segreto che nessuna foto è stata pubblicata sui social. La festa con colleghi e amici, in grande stile, sarebbe avvenuta a Tellaro, ma niente è stato confermato. Sarebbero stati avvistati Rudy Zerbi, Maria De Filippi, JAx, Alessandra Amoroso, Fedez e Chiara Ferragni.

Da sempre, infatti, la cantante del programma di Amici ha voluto sempre proteggere la sua intimità e la sua vita privata e non ha mai neanche smentito presumibili flirt con colleghi. In effetti, anche la relazione con Francesco Muglia era venuta a galla solo poco tempo fa. La voce femminile della hit estiva Disco Paradise è riuscita a stupire tutti, anche il giorno delle sue nozze.

Chi è il marito di Annalisa, Francesco Muglia

Francesco Muglia, nato il 23 luglio 1980 a Padova, proviene da una famiglia con due fratelli e una sorella. Suo padre era impiegato in una banca, mentre sua madre si è dedicata alla cura dei figli a tempo pieno. Dopo aver completato gli studi obbligatori, Francesco si è iscritto alla facoltà di Lettere presso l’Università di Padova e, successivamente, ha trascorso un periodo di studio all’Università di Stoccolma. Ha approfondito le sue conoscenze nel campo del marketing e della comunicazione e attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente di Costa Crociere per il mercato globale. Ha raggiunto questa posizione dopo aver accumulato esperienza lavorando in diverse importanti aziende.

Lo scatto emozionante pubblicato su Instagram

In abito Dolce & Gabbana, Annalisa ha pubblicato un multipost su Instagram che la vede, forse, negli attimi che hanno anticipato la cerimonia del suo matrimonio, intimo e privato. La voce di Mon Amour ha scritto un copy molto toccante sui social:

Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa.

Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate.

La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi.

L’amore per l’amore.