Ahsoka: il quarto episodio vede il ritorno di un grande personaggio

Le novità dall’ultimo episodio della serie legata all’universo di Star Wars.

Nell’ultimo episodio della serie Ahsoka vi è stato il ritorno di un grande personaggio del franchise di Star Wars. Lo scorso 22 agosto ha fatto il suo arrivo sulla piattaforma streaming di Disney Plus Ahsoka, nuovissima serie legata al vasto e sconfinato universo di Star Wars. Ecco tutte le novità più interessanti che sono giunte dal quarto episodio della prima stagione.

Il ritorno di un grande personaggio nell’ultimo episodio di Ahsoka

Tutti coloro che stanno seguendo la prima stagione di Ahsoka su Disney Plus hanno potuto assistere ad un grandissimo ritorno. Per adesso, i quattro episodi della serie che vede protagonista Rosario Dawson si sono incentrati sul possibile ritorno dell’ammiraglio Thrawn oltre che su Ezra Bridger. Almeno fino ad ora, dei due non vi è stata però praticamente traccia.

Chi ha fatto la sua comparsa è invece una vera e propria icona dell’intero franchise di Star Wars, un personaggio leggendario e tra i più importanti di tutto lo straordinario universo creato da George Lucas. Si sta parlando per la precisione dell’Anakin Skywalker interpretato da Hayden Christensen. Un’apparizione, quella di Anakin/Darth Vader, piuttosto breve, ma che è servita a preparare il terreno a quanto si potrà vedere nel prossimo episodio di Ahsoka: lanciata giù per un dirupo dal personaggio di Baylan Skoll interpretato da Ray Stevenson, la protagonista si ritrova in uno strano regno, con Anakin che le si palesa davanti dicendole ‘Non mi aspettavo di vederti così presto‘. Ciò subito prima della fine dell’episodio con i conseguenti titoli di coda.

Il ritorno di Hayden Christensen nell’universo di Star Wars

L’attore Hayden Christensen ha fatto così il suo ritorno all’interno dell’universo di Star Wars per la seconda volta a quasi venti anni di distanza da Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith, film del 2005 scritto e diretto da George Lucas. L’altra sua apparizione recente era stata invece quella nella serie Obi-Wan Kenobi, arrivata nel 2022 sempre su Disney Plus.

In merito a quanto visto sul finire dell’ultimissimo episodio di Ahsoka, il luogo in cui si trovano Anakin e la protagonista verrà con molta probabilità rivelato già nel corso della prossima puntata e potrebbe consistere in qualcosa di molto simile al cosiddetto ‘mondo tra i mondi’ che collega insieme tra di loro tutto il tempo e tutto lo spazio.

Oltre a Rosario Dawson e a Hayden Christensen, il cast della prima stagione di Ahsoka comprende tra gli altri anche Natasha Liu e Ivanna Sakhno.