Sex Education: nella quarta stagione ci sarà proprio lei

Sex Education tornerà con la quarta stagione nel 2023. Nel cast ci sono state rinunce e new entry pronte ad offrirsi al meglio. Tra queste, l’attrice britannica di origine giamaicana Jodie Turner-Smith.

Il cast della quarta stagione sarà spaccato tra new entry e vecchie conferme, ma molti non torneranno a recitare nella commedia drammatica originale di Netflix. L’attrice Jodie Turner-Smith, 36 anni, ha svelato che è bastata la telefonata dell’attore Ncuti Gatwa, nel cast principale di Sex Education nel ruolo di Eric Effiong, per farla innamorare del progetto. L’interprete l’avrebbe telefonata per farle accettare la proposta.

La rivelazione durante i BAFTA

Durante le cerimonia della premiazione dei BAFTA di quest’anno, Jodie Turner Smith ha annunciato di aver accettato il ruolo nella quarta stagione della serie. Prendendo in giro, con ironia, i giornalisti, la Smith ha detto:

“Potresti o non potresti vedermi in un piccolo spettacolo di Netflix chiamato Sex Education. Prima di tutto tutte le mie scene erano con Ncuti Gatwa che ed è il mio personaggio preferito nello show. Quando Ncuti Gatwa mi ha chiamata non potevo crederci. Mi ha parlato del progetto e mi ha chiesto di farlo con lui. Allora, ho pensato, non mi interessa quanto mi pagano. Devo farlo.”

Al momento non è stato annunciato il suo personaggio e lei non si è espressa su chi avrebbe voluto interpretare nè ha detto nulla sulle tempistiche. L’attrice si farà parte del cast, con nuovi personaggi come la star di Schitt’s Creek Dan Levy, Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.

La quarta stagione è molto attesa dai fan

Di certo si sa solo che le riprese per la nuova attesa stagione siano incominciate nell’estate 2022 ma non si sa quando siano finite. Almeno quattro attori non li vedremo nella nuova stagione Simone Ashely (Olivia Hanan), Patricia Allison (Ola Nyman), Tanya Reynolds (Lily Iglehart) e Rakhee Thakkar (Emily Sands), aecondo Screenrant.

Insieme a Gatwa, il cast dello spettacolo ha incluso artisti del calibro di Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Mimi Keene, Aimee Lou Wood, Chaneil Kular e Mikael Persbrandt. La serie, in giro dal 2019, negli anni ha avuto tanti consensi da parte del pubblico, specie per il cast e per le tematiche affrontate ma anche contestazioni pesanti da parte della critica per la scrittura, per la regia. La quarta stagione di Sex Education dovrebbe essere pubblicata su Netflix a metà del 2023.