Ex Miss Italia cambia vita e se ne va: “Scappata all’estero” | Tutti senza fiato per lei

Tutti la conoscevano durante gli anni novanta, poi il suo volto scopare dalla RAI. Ora è all’estero e conduce la sua vita tra galleria d’Arte e la sua bellezza. Ecco di chi stiamo parlando.

Volto iconico dello spettacolo italiano e vincitrice di Miss Italia, ha segnato un’epoca d’oro negli anni Ottanta e Novanta. Dalla sua trionfante vittoria nel 1982, quando a soli 17 anni fu incoronata Miss Italia, la sua carriera è stata una parabola ascendente di successi. Tuttavia, la sua decisione di abbandonare le luci della ribalta televisiva ha destato curiosità e mistero. Dopo anni di silenzio dal mondo dello spettacolo, oggi Federica Moro, a 57 anni, è rinata sotto una nuova luce, dedicandosi all’arte e alla gestione di una galleria d’arte a Lugano.

L’emozionante esperienza di Miss Italia ha segnato un punto di svolta nella giovane carriera di Federica Moro. Dopo la vittoria, le porte dello spettacolo le si spalancarono, portandola a sperimentare con successo sia il mondo televisivo che quello cinematografico. La sua presenza accanto a grandi nomi come Adriano Celentano e le sue apparizioni in serie televisive come “I ragazzi della terza C” e “La partita” l’hanno resa un volto noto in ogni angolo del paese.

Tuttavia, il desiderio di nuove sfide ha portato Federica Moro a un coraggioso cambiamento di rotta.

Il successo di Miss Italia di Federica

Nel 2016, il suo ultimo avvistamento in televisione avvenne quando partecipò come giurata a Miss Italia.

Da allora, ha abbracciato una vita diversa e affascinante. Federica Moro ha abbracciato la sua passione per l’arte contemporanea e il design, stabilendosi a Lugano con il suo compagno Matteo Del Carratore. La coppia ha aperto una galleria d’arte di successo, diventando un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della creatività.

Sotto una nuova veste, Federica Moro mostra al mondo il suo lato artistico e condivide la sua quotidianità attraverso i social media, con un personale profilo Instagram che attrae numerosi seguaci. La sua rinascita come custode dell’arte moderna dimostra che la determinazione e la passione possono guidare verso nuovi orizzonti, anche quando sembra che l’apice sia già stato raggiunto.

La storia di Federica Moro è un esempio di rinascita e di adattamento alle sfide della vita. Dall’incantevole regno dei concorsi di bellezza all’affascinante mondo dell’arte a Lugano, la sua storia ci insegna che il coraggio di seguire le proprie passioni può portare a un’evoluzione straordinaria e gratificante. E mentre la sua carriera televisiva potrebbe essere svanita nel passato, la sua nuova avventura artistica ha fatto sì che il suo nome rimanesse inciso nella memoria collettiva.