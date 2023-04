Colombari sul matrimonio con Costacurta: “Ho capito quanto lo amo grazie al tradimento”

L’attrice e conduttrice televisiva ha parlato del suo burrascoso matrimonio con Billy Costacurta.

Martina Colombari si è espressa in merito alla sua esperienza con Pechino Express e al suo matrimonio con Costacurta.

Un matrimonio burrascoso reso complicato da diversi alti e bassi ma che sembrerebbe aver ritrovato ormai l’antico smalto. Martina Colombari, che ha preso parte di recente al reality Pechino Express, ha voluto parlare apertamente della sua storia d’amore con Billy Costacurta, ex giocatore del Milan e noto commentatore e opinionista di Sky Sport che l’attrice e conduttrice ha sposato il 16 giugno del 2004.

Martina Colombari e la partecipazione a Pechino Express

Nel corso dei primi mesi di questo 2023, Martina Colombari ha avuto occasione di partecipare al reality show che va in onda in prima serata su Sky Uno Pechino Express, che è ormai giunto alla sua decima edizione e che terminerà il prossimo 11 maggio con la decima e ultimissima puntata.

In questa edizione, condotta ancora una volta da Costantino della Gherardesca, i concorrenti hanno attraversato India, Malaysia e Cambogia. Tra questi, anche per l’appunto la Colombari, che ha preso parte al reality insieme aal figlio Achille avuto insieme a Billy Costacurta.

Dopo la sesta tappa del viaggio del reality sottotitolato La Via delle Indie, l’attrice e il figlio sono però andati incontro ad una sorprendente eliminazione. Un verdetto dovuto principalmente ai vincitori della tappa da Sibu a Miri da 545 chilometri dei novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta.

Con la conclusione della sua partecipazione, Colombari ha colto l’occasione per parlare non solo di questa sua ultima esperienza condivisa con il figlio Achille ma anche del suo attuale rapporto con il marito Costacurta.

Le parole della Colombari sul matrimonio con Costacurta e sul tradimento

Proprio le settimane a Pechino Express hanno permesso a Martina Colombari di stringere un legame molto più stretto con il figlio Achille. Inoltre, l’ultimo periodo è servito all’attrice per comprendere in maniera probabilmente definitiva quanto sia davvero forte il legame di quest’ultima con il marito Billy Costacurta.

Ad esprimersi in merito è stata la stessa diretta interessata nel corso di un’intervista rilasciata per il profilo TikTok di Oggi. Ecco di seguito alcune delle sue dichiarazioni:

“In Asia con Pechino Express ho sentito tantissimo la mancanza di mio marito e ho capito quanto io lo ami. Dopo 27 anni c’era bisogno di Pechino Express per poter avere conferma di quanto fosse forte il nostro amore”.

Martina Colombari si è poi soffermata in particolare sul tradimento, reciproco, con il marito e sulla conseguente momentanea separazione che ne è seguita:

“Tutto accadde dopo una decina di anni che stavamo insieme. Fu una vera crepa, io mi sentivo trascurata perché lui non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Così ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Un capriccio, una curiosità, ma alla fine ci siamo ritrovati. Lui aveva capito. Quando siamo tornati insieme il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora adesso. C’è stata comunque un’evoluzione: se prima per un anniversario si arrivava a riempire la casa di palloncini ora ci basta semplicemente trovare il modo per poter stare insieme anche solo per quella sera nonostante i nostri impegni lavorativi. Negli anni siamo riusciti finalmente a trovare un equilibrio“.