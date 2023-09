Antonella Mosetti: la libertà di esprimersi sui social | Cosa è successo

La donna ha zittito le critiche per le sue foto hot diffuse sul social. Scopri cosa è successo.

Antonella Mosetti è una donna che non teme di esprimere la sua libertà su piattaforme sociali come Instagram e TikTok. Questa showgirl di 48 anni, che gestisce anche un profilo su Onlyfans, condivide regolarmente immagini in cui mostra con orgoglio il suo fisico curvilineo. Tuttavia, non mancano le critiche, ma Antonella non resta in silenzio e risponde con forza: “Se una vuole far vedere un seno lo fa, sono estremamente libera.”

Antonella, ex partecipante al programma televisivo Non è la Rai, ha deciso di affrontare direttamente le critiche che riceve online. In vari video pubblicati su Instagram e TikTok, si è espressa con chiarezza sul tema della libertà personale e dell’autoespressione. “Vorrei capire una cosa. Difficilmente parlo perché per me i social servono per far vedere immagini, divertimenti e ca**ate. Già la vita è bella tosta. Ma oggi ci tenevo“, ha esordito.

Mosetti ha posto una domanda molto significativa: “Una domanda: ma se una donna è semplice, trasparente: vuole ballare, balla; vuole stare in costume, sta in costume; vuole far vedere un seno o avere un atteggiamento provocante e lo fa e ha la libertà di farlo, perché deve essere definita per forza una ‘poco di buono’ per non dire di peggio?“.

La sua affermazione riflette un importante punto di vista sulla libertà individuale e il diritto di ognuno di esprimersi come desidera senza essere giudicato in modo negativo.

Il discorso di Antonella

“Io sono estremamente libera“, ha sottolineato con convinzione. “Quando vedo ragazze o donne disinibite, o che scelgono di fare del proprio corpo quello che vogliono, supportate da una grande intelligenza, lo trovo un binomio perfetto. Se una si spoglia e si diverte non vuol dire che faccia cose losche nella vita. Penso sia un concetto chiaro.”

Antonella Mosetti è consapevole dell’ingiustizia di questo mondo e delle critiche che potrebbero affliggere chiunque scelga di seguire il proprio percorso. Tuttavia, ritiene che la chiave per una vita appagante sia la consapevolezza di se stessi e la capacità di godersi la vita senza preoccuparsi eccessivamente delle opinioni altrui. “E’ chiaro che questo sia un mondo totalmente ingiusto. Una volta che lo sai e te ne rendi conto, ma chi se ne frega! Fate divertire i pagliacci al circo, fate fare situazioni strane a chi vive dello spicciolo. Chi ha un’anima elevata, chi sente e vede cose diverse, questa piccola serenità è la base per vivere bene. Penso che senza questo voi non andate da alcuna parte.”

Antonella non si ferma qui e rivolge un messaggio diretto a coloro che la criticano: “Tutte queste sante, grandi donne, eroine della famiglia, una domanda allora: ma gli uomini con chi ca**o tradiscono? Spiegatemelo, perché tutte brave e tutte sante…“.

Infine, in modo ironico, conclude: “Che bello il ‘popolino’, meno male che esistete, così ogni tanto mi sfogo e mi sento meglio e mi diverto. Grazie.”