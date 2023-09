Arnold si è sottoposto al nuovo intervento: come sta ora

Arnold Schwarzenegger ha deciso di raccontare la sua esperienza legata ad un intervento chirurgico a cuore aperto che lo ha quasi ucciso quattro anni fa.

Il 76enne bodybuilder diventato attore, da sempre appassionato del mondo del fitness, ha dovuto affrontare problemi di salute nel corso degli anni, inclusa una disavventura legata ad un intervento al cuore mal eseguito del 2019, prima delle riprese di “Terminator: Dark Fate”.

Schwarzenegger ha rivelato che mentre veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di sostituzione della valvola, ha quasi perso la vita a causa di un’emorragia inaspettata e i medici hanno dovuto “aprirmi molto rapidamente per salvarmi la vita”. Un’esperienza che lo ha segnato ed immobilizzato per molto tempo e che ha deciso di raccontare per dare forza a chi come lui si sta trovando in una situazione analoga.

Il racconto dell’attore

“È stato un momento davvero terribile, ho rischiato di andare fuori di testa” ha rivelato Schwarzenegger. Mi sono svegliato all’improvviso e ho visto che i dottori erano di fronte a me e stavano dicendo qualcosa tipo: ‘Mi dispiace tanto ma le cose sono andate diversamente da quello che avevamo programmato.’ Hanno detto: “Abbiamo fatto un errore e abbiamo perforato la parete del cuore, e abbiamo dovuto aprire molto rapidamente.“. Un’esperienza che lo ha segnato profondamente e che ha soprattutto avuto delle ripercussioni molto gravi sulle sue condizioni di salute.

“Morale della favola”

L’attore ha aggiunto: “La morale della favola è che l’orologio non può tornare indietro: bisogna solo andare avanti, cambiando marcia. Mi sono detto: ‘Va bene, quello che devo fare adesso è rimettermi in sesto e uscire da questo ospedale“.

Schwarzenegger ha condiviso filmati del suo periodo di guarigione, inclusa una clip in cui camminava lentamente ma costantemente nella sala dell’ospedale con i suoi amici al seguito. “Ho chiamato i miei amici e ho detto: ‘Ragazzi, dovete darmi la carica. Devi contare il numero di passi che sto facendo,” ha detto, aggiungendo, “Sembravo un idiota che bighellonava nei corridoi, ma il punto era che stavo andando avanti perché i medici dicevano che devi fare esercizio i tuoi polmoni perché se ti viene la polmonite puoi morire”.

Alla fine, Schwarzenegger è riuscito a rimettersi in forma abbastanza per tornare in palestra e iniziare a prepararsi per il film più recente “Terminator”. “Dovevo essere in forma, dovevo muovermi, correre, sollevare oggetti, fare le scene di combattimento“, ha spiegato. “E lo abbiamo fatto perché avevo un atteggiamento positivo, sapevo esattamente come ci sarei arrivato, avevo il supporto del sistema – perché niente di tutto questo possiamo farlo da soli – e quando ho iniziato a girare ‘Terminator 6’ ero tutto di nuovo insieme.”