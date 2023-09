Sciopero degli sceneggiatori, il CEO della Warner Bros: “Situazione inusuale”

Il capo della Warner Bros ha voluto parlare dello sciopero degli sceneggiatori.

Il CEO della Warner Bros David Zaslav ha affrontato l’argomento dello sciopero degli sceneggiatori. In molti pensavano che gli scioperi della WGA e della SAG-Aftra potessero terminare per il mese di settembre, ma le cose non stanno evidentemente andando come previsto. Ad aprire ora ad una possibile conclusione positiva di questa lunghissima vicenda è stato il CEO della Warner Bros David Zaslav.

Le dichiarazioni del CEO della Warner David Zaslav sullo sciopero degli sceneggiatori

Gli scioperi indetti dai sindacati degli sceneggiatori e degli attori hanno messo a soqquadro l’intera Hollywood, ma una via d’uscita per risolvere tale delicata situazione potrebbe essere dietro l’angolo. Stando a quanto riportato da Deadline, il CEO della Warner Bros David Zaslav sarebbe più che disposto a risolvere positivamente le cose cercando di accelerare le operazioni per la risoluzione degli scioperi ancora oggi in corso.

La WGA (Writers Guild of America) ha iniziato il proprio sciopero lo scorso 2 maggio, mentre il 14 luglio ha iniziato a scioperare anche la SAG-Aftra (Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists). Una situazione che ha portato inevitabilmente al rinvio di numerosi film e serie tv e in merito alla quale David Zaslav si è espresso nella seguente maniera:

“Sono stato a Los Angeles gli ultimi due giorni e dobbiamo proprio concentrarci come settore sul risolvere le cose in un modo che sia giusto, in modo che tutti si sentano trattati bene. Dicemmo che le cose si sarebbero risolte a settembre, ed eccoci a settembre. Si tratta di un evento davvero inusuale. L’ultima volta accadde nel 1960. Ci siamo detti che dovremo combattere per risolvere le cose. Spero proprio che come compagnia, e sono speranzosi, riusciamo a risolvere. Se ci riusciamo in tempi brevi, gli impatti sul lungo termine saranno minimizzati. Ma rimangono delle sfide per la nostra industria. Non ci siamo ancora ripresi del tutto dal covid, in particolare per quel che riguarda il lato cinema. Quindi abbiamo dovuto rimandare alcuni film. Siamo molto concentrati su come riportare attiva questa grande industria“.

Le ultime mosse della Warner Bros e di David Zaslav

Sempre secondo quanto riferito da Deadline, la Warner Bros Television ha però provveduto alla sospensione dei contratti e dei relativi pagamenti di importanti content creators. si sta parlando per la precisione della Greg Barlanti Productions, della Doozer Productions di Bill Lawrence e della Kaling International di Mindy Kaling, che potrebbero essere seguite a breve anche dalla Bad Robot di J. J. Abrams.

I loro progetti non sono però andati incontro alla cancellazione, con il periodo della sospensione che dovrebbe essere aggiunto alla fine del contratto iniziale. In pratica, il danno sarebbe soltanto per l’immediato per poi essere recuperato più in là.