Temptation Island 10: Manuel Maura sulla relazione con Francesca Sorrentino

L’ex concorrente del reality ha parlato del suo rapporto con Francesca Sorrentino.

Il concorrente di Temptation Island 10 Manuel Maura ha voluto parlare della sua relazione con Francesca Sorrentino. Tra i protagonisti della decima edizione di Temptation Island vi è stato senza ombra di dubbio Manuel Maura, che ha partecipato al reality insieme alla sua ormai ex fidanzata Francesca Sorrentino. L’ex concorrente del noto reality ha ora voluto parlare del suo rapporto con Francesca e delle possibilità di una riconciliazione con la sua ex compagna.

La storia tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino

Manuel Maura aveva deciso di partecipare a Temptation Island 10 allo scopo di poter capire se la sua storia d’amore con Francesca Sorrentino potesse avere un futuro. Il ragazzo aveva lasciato la compagna alla quale era legato da circa due anni già in cinque precedenti occasioni per via di enormi differenze dal punto di vista caratteriale.

Francesca, che aveva sempre riaccolto a braccia aperte il fidanzato dopo ogni singola rottura, è poi venuta a sapere proprio durante Temptation Island di come Manuel abbia avuto storie con diverse altre ragazze nei loro periodi di pausa. Di conseguenza, la ragazza si è allontanata da quello che ormai è il suo ex fidanzato trovando invece conforto nel tentatore Alberto. La partecipazione al reality ha dunque portato alla fine definitiva della loro relazione.

Le dichiarazioni di Manuel Maura sulla sua relazione con Francesca Sorrentino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Maura (@maurasmanuel)

Trascorso ormai un po’ di tempo dalla fine del programma, Manuel Maura ha avuto occasione di tornare a parlare di Francesca rispondendo alle domande di alcuni dei suoi follower. Il diretto interessato ha affermato di essere stato davvero innamorato della ragazza, ammettendo di aver pensato in diversi momenti ad un possibile futuro ritorno di fiamma.

A tutti coloro che gli hanno invece chiesto aggiornamenti in merito alla sua vita sentimentale, Manuel ha ammesso come al momento non stia frequentando alcuna ragazza. Queste alcune delle sue parole al riguardo: “La vita da single equivale a leggerezza ma ovviamente non hai tutto, c’è sempre qualcosa che manca“.

Manuel starebbe dunque pensando ancora a Francesca Sorrentino dopo la brusca interruzione del loro rapporto avvenuta nel corso della loro partecipazione a Temptation Island. Il ragazzo ha inoltre sottolineato come avesse un ottimo rapporto anche con i genitori della sua ex fidanzata, con i quali si è poi scusato per quanto avvenuto nel corso del reality show: “Scusarmi con loro è stata la prima cosa che ho fatto, abbiamo un bel rapporto“.