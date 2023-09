Aurora Celli, quanto è costato il compleanno dell’influencer | Cifre da capogiro

La Tiktoker Aurora Celli festeggia il suo compleanno con tantissimi invitati, influencer da tutta Italia.

Aurora Celli è un nome nella pletora di giovani influencer italiani. All’attivo 4 milioni di follower, nata a Marino, ha festeggiato in grande i suoi 20 anni a Villa Tuscolana (Frascati) invitando al suo compleanno inflencer da tutta Italia e tanti personaggi famosi.

Una festa in grande “spolvero” per la giovane regina di Instagram e TikTok, che non si è fatta mancare nulla, all’insegna dei prodotti tipici locali.

Tra gli invitati, 150, tante celebrità nostrane: oltre a molti giovani influencer, Patrizia Pellegrino, Letizia Porcu (ex di Federico Fashion Style) e Nathaly Caldonazzo, l’attore fotomodello Diego Tavani e altri vip.

Al party esclusivo non poteva mancare naturalmente la famiglia che ha elargito regali, espressioni di affetto e parole di stima. Presente il padre Giampaolo Celli, la nonna Maria, la sorellina Maria Sole e il fratello Lorenzo, della storica e nota famiglia di stilisti marinesi nel campo degli abiti da sposa e della moda italiana, da oltre 50 anni sul mercato del wedding.

Il menu e il tema della festa

Il menu scelto da Aurora Celli è stato a base di prodotti tipici, come il riso al vino rosso, i tortelli ripieni di zucca, la porchetta di Ariccia arrosto e le verdure degli orti dei Castelli Romani, tutto innaffiato con i vini bianchi e rossi, con bottiglie personalizzata e gli spumanti locali.

A fare da padrona di casa la direttrice di Villa Tuscolana che gestisce la location insieme al gruppo veronese Benacus, tra le più antiche e belle ville Tuscolane di Frascati e dintorni. Nel giardino segreto, nel parco verde e nelle sale della antica dimora di Frascati, si è ambientata anche una raffigurazione medievale con tanto di personaggi in costume tipico, tra questi Giulietta e Romeo, antichi cavalieri armati di spada e archi, che presidiavano gli ingressi, donne cortigiane con i vestiti del ‘600, artisti di strada, come mangiafuoco, danzatori, attori di teatro, narratori, musicisti, promessi sposi, pittori e molti altri personaggi, a fare da contorno felliniano alla festa.

La cerimonia

Grande partecipazione da parte dei ragazzi e ragazze del Liceo Artistico San Giuseppe, che hanno dipinto alcune scene della serata e realizzato alcuni splendidi autoritratti della festeggiata.

In abito rigorosamente Celli Spose, Aurora come un cigno indossava una gonnellina corta, di piume bianche e corpetto a fiori pieno di paillettes, ai piedi scarpe tacco 12 con nastrini, piume e pailettes, aderenti allo stille fantasioso e colorato degli abiti creati da nonna Maria Celli.