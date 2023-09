Blanco e Martina, è amore: la foto del bacio tra i due

La relazione tra Blanco e Martina Valdes sembrerebbe procedere a gonfie vele.

Tra Blanco e Martina Valdes non vi è alcuna crisi. La coppia sta allontanando anche in questi giorni le voci risalenti allo scorso mese di giugno relative ad alcuni presunti problemi: a testimonianza di quanto la relazione tra i due stia procedendo a gonfie vele una foto pubblicata dal cantautore sul suo profilo Instagram, uno scatto che mostra un bacio tra i due protagonisti.

La foto del bacio tra Blanco e Martina Valdes

Blanco e Martina Valdes sono sempre più innamorati. Tramite il proprio profilo Instagram il cantautore ventenne originario di Brescia ha condiviso una foto che lo ritrae intento a scambiare un bacio con la fidanzata, che compirà 22 anni il prossimo 8 di novembre. Nello specifico, lo scatto mostra la coppia sopra un buggy elettrico intenta a baciarsi in modo appassionato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

La storia d’amore tra Blanco e Martina Valdes

La storia d’amore tra Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, e Martina Valdes ha avuto inizio circa un anno e mezzo fa. Il cantautore, salito alla ribalta nel 2021 grazie alle canzoni Mi fai impazzire e La canzone nostra, è riuscito a vincere nel 2022 il Festival di Sanremo con la canzone Brividi portata in coppia con Mahmood, un pezzo che l’ha portato anche a classificarsi al sesto posto all’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Dopo il disco d’esordio Blu Celeste del 2021, Blanco ha pubblicato nel corso di questo 2023, per la precisione lo scorso 14 di aprile, anche il suo secondo album dal titolo di Innamorato. In occasione dell’uscita del disco, il cantautore bresciano aveva voluto ringraziare in particolare proprio la fidanzata Martina. Queste le sue parole nei confronti della compagna:

“Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro di soltanto qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stron*o tanto quanto ci tengo. E non ascoltare gli altri perché parleranno sempre e qualcuno ha sempre voglia di rompere i coglio*i ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista“.

La risposta di Martina Valdes alle voci di una presunta crisi con Blanco

In merito alle voci di una presunta crisi all’interno della coppia si era espressa di recente anche la stessa Martina, che aveva deciso di dare spiegazioni dopo aver tolto dal proprio profilo alcuni scatti con Blanco:

“Non mi piace dare spiegazioni ma non mi piace altrettanto che vengano dette cose non vere su di me e sulle persone che amo. Quindi innanzitutto per quanto riguarda le storie in evidenza sul mio profilo: ho tolto tutte quelle che avevo perché volevo modificare il profilo. Ho quindi tolto mie foto singole, foto e video di lavoro e anche quelle con lui“.

Infine in merito alla mancanza di like da parte del fidanzato sotto alcune delle sue foto la ballerina si era espressa nel seguente modo:

“Capita spesso che se abbiamo date o impegni di lavoro, non essendo due persone che stanno sempre attaccate al telefono, ci perdiamo delle foto, ma davvero dobbiamo pensare che un ‘mi piace’ o un commento su un social stabilisca se una relazione è sana o in crisi? Detto ciò, tra di noi va tutto molto bene!“