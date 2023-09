Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo: ecco la prima foto insieme sui social

La ballerina di Amici di Maria De Filippi ha condiviso sui social la prima foto di lei insieme al compagno.

Apparsa sui social la prima foto che ritraggono insieme Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo.

Dopo le tante voci e indiscrezioni degli ultimi mesi, giungono finalmente anche le prime prove ufficiali. La storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo è venuta pubblicamente a galla per scelta e per volontà dei due protagonisti, che hanno voluto uscire allo scoperto mostrandosi di fronte a tutti e condividendo la loro primissima foto insieme tramite i propri profili social.

La storia d’amore tra Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo

Già a partire dalla fine della terza stagione della serie Mare Fuori che comprende nel cast anche Massimiliano Caiazzo, i due protagonisti della storia d’amore avevano semplicemente lasciato qualche indizio sui social in merito alla loro situazione sentimentale. Incontratisi da single e tramite amici, tra i due è nata fin da subito una grandissima intesa, trasformatasi in qualcosa di molto più serio nel giro di brevissimo tempo.

Prima di decidere di voler rendere a tutti gli effetti ufficiale la loro relazione, sia D’Amario che Caiazzo hanno però prima voluto aspettare un po’ di tempo. Per questo motivo, i loro incontri e le loro uscite hanno avuto luogo per un po’ di tempo in compagnia di altri amici in modo da non dare troppo nell’occhio e per cercare di capire nel migliore dei modi la reale entità dei propri sentimenti. Ora, a mesi di distanza, le cose sembrerebbero però andare a gonfie vele, con la coppia più che mai affiatata e felice.

La foto di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo su Instagram

Sicuri ormai del proprio amore e con la loro storia che procede spedita, Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo hanno deciso di compiere il grande passo pubblicando su Instagram la loro primissima foto insieme. Il primo scatto pubblico che ritrae la ballerina della nona edizione di Amici di Maria De Filippi insieme all’attore campano è stato pubblicato in occasione del ventisettesimo compleanno di quest’ultimo lo scorso 28 agosto. Questa la didascalia di accompagnamento al post Instagram pubblicato da Elena:

“La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio“.

Nella foto i due sono per l’appunto in barca, Elena D’Amario in un completo bianco estivo e Massimiliano Caiazzo in look casual con camicia color indaco e pantaloni neri.

In aggiunta a questo scatto è poi stato pubblicato anche un video che mostra l’attore spegnere le candeline per il suo compleanno con conseguente ballo romantico dei due innamorati.