Paolo Ruffini parla della sua relazione con Diana Del Bufalo: “Non l’ho tradita, mi ha lasciato lei”

Di solito la verità sta nel mezzo, nel caso di Diana del Bufalo e Paolo Ruffini è ancora tutto confuso. Scopri perché i due si sono lasciati, secondo te chi ha ragione?

A distanza di qualche anno dalla loro rottura, il presentatore e attore Mediaset ha deciso di dire la sua sulla fine della loro relazione, cercando di smentire le voci che aleggiavano sulla questione sostenendo che fosse stato lui il principale responsabile della fine della loro storia.

La smentita arriva però un pò fuori tempo massimo poiché la fine della loro relazione è avvenuta nel 2019, ormai quattro anni fa: ad annunciarla fu proprio l’attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, Diana Del Bufalo, che dopo una storia durata quattro anni, senza dare troppe spiegazioni aveva annunciato la fine della loro relazione. Infatti lei, molto contraria al rompere con quello che era il suo attuale ragazzo, scoprì il tradimento di lui con la tatuatrice romana Vanya Stone.

La faccenda sembrava essere finita così anche perché in un secondo momento Diana ne aveva parlato senza fare incetta di dettagli. Ecco cosa hanno detto.

Paolo Ruffini rettifica le parole di Del Bufalo dopo quattro anni

Diana Del Bufalo aveva parlato della rottura con Paolo Ruffini nel 2020, subito dopo aver annunciato pubblicamente la fine della loro storia d’amore durata ben 4 anni.

Era stata lei stessa, con lo stesso mezzo con cui ora Ruffini cerca di raccontare la sua versione della storia, a dire che: “Gli ho detto: ‘Ti chiedo scusa se ti ho fatto credere che fossi d’acordo con questa cosa del poliamore’. Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali. Quel che non accesso sono i commenti di chi dice: ‘Quando finisce un amore si sbaglia sempre in due’. A volte non è così, a volte sbaglia uno solo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Parole che non sono state seguite da un riscontro da parte di Ruffini…fino ad oggi.

Dopo ben quattro anni infatti il conduttore di Colorado ha deciso di commentare la rottura avvenuta nel 2019 con Diana Del Bufalo dicendo che: “E’ stata una storia d’amore bella e semplice. La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente ‘Non me la sento più di stare insieme a te’. Io l’ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi”.