Cesare Cremonini: gli indizi social sulle vacanze alle Eolie con Giorgia Cardinaletti

Gli indizi sulla prima vacanza del cantante in compagnia di Giorgia Cardinaletti.

Le prove della vacanza alle Eolie di Cesare Cremonini e di Giorgia Cardinaletti. Dopo la fine della sua relazione con Martina Maggiore, Cesare Cremonini avrebbe ormai ritrovato l’amore con la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti. I due, secondo alcuni indizi emersi dai loro profili social, si troverebbero insieme in vacanza alle isole Eolie in Sicilia.

Gli indizi social sulla vacanza di Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti

Sia Cesare Cremonini che Giorgia Cardinaletti hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanze alle isole Eolie. Come notato dai numerosi follower di Instagram, i due si troverebbero però l’uno in compagnia dell’altro. Di foto che ritraggono insieme il cantante e la giornalista e conduttrice televisiva non vi è in realtà traccia, ma i fan hanno subito intuito come i due si trovino in realtà insieme.

La Cardinaletti ha pubblicato un post su Instagram con la didascalia “Ogni isola una sola luce” e con sue tre foto. Cremonini ha invece pubblicato diverse foto che mostrano la bellezza del paesaggio siciliano accompagnate dalle seguenti parole

“Vacanze vulcaniche, lezioni di fisarmonica. Isole di leggende antiche le Eolie, di fantasmi e streghe che attraversano la notte. Onde di maestrale, venti di zolfo. I fondali crollano negli abissi in un acquario incontaminato. La magia di queste isole davvero non si può spiegare. Il prossimo tour vorrei saper suonare la fisarmonica, uno strumento incredibile che sento mio. Si suona con il pensiero e con il respiro. Sensualità galante. Si tratta di un sinth del 1400, di un Leonardo Da Vinci che porta a spasso le pecore, è Italia“.

Sotto il post di Giorgia Cardinaletti i follower hanno pubblicato diversi commenti chiedendo dove fosse nascosto Cremonini, ma sulla questione si è soffermato anche Giuseppe Candela. Questo un suo post su Twitter in cui la Cardinaletti viene accostata a Belen:

“Cremonini e Cardinaletti stanno ormai insieme da mesi, questo è quello che dicono le cronache. Ora hanno fatto questo giochino, foto nello stesso posto, geolocalizzazione come indizio. Una giornalista e un cantante che giocano al metodo Belen“.

Le indiscrezioni sulla storia d’amore tra Cremonini e Cardinaletti

Le voci sulla storia d’amore tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti hanno iniziato a venire fuori già dallo scorso mese di aprile. A confermare poi le indiscrezioni sono arrivate le prove del settimanale Chi sull’avvistamento dei due l’uno in compagnia dell’altra per le strade di Bologna.

Nel corso degli ultimi mesi, non sono mai arrivate smentite in merito né da parte del cantante né da parte della giornalista, con la relazione tra i due che sembrerebbe ormai cosa a dir poco certa.