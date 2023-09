Via la gatta nera dalla RAI: ecco perchè la modella è stata allontanata

Via la “Gatta nera” dalla RAI. Candelaria Solorzano pubblica un video social che le costa il ruolo bel programma.

Dopo il ripulisti in corso nei palinsesti RAI e Mediaset, al via i programmi con i cast definiti e quest’anno molto discusso è stato anche il ritorno di Pino Insegno in Rai al timone de L’Eredità e del suo Mercante in fiera. Il conduttore, infatti, è stato parecchio contestato per via della sua dichiarata annale amicizia con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, cosa che per molti deve aver giocato a favore del comico e attore in questo vento di cambiamento.

Non solo. Discussa anche la scelta per la partecipazione allo show della soubrette che avrebbe dovuto rivestire il ruolo della famigerata “gatta nera”. Questa estate la “vecchia” gatta Ainett Stephens aveva fatto discutere, pubblicando sui social un commento relativamente alla sua sostituzione per via della sua età anagrafica, rivendicando i suoi ampiamente ben portati quaranta anni.

Il commento di Pino Insegno non sembra essere andato nella direzione di gettare acqua sul fuoco: “E’ diventata un po’ grande, sono passati tanti anni. Resta indimenticata icona di quel programma. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni.” Gli autori hanno quindi ripiegato sulla giovane modella sudamericana Candelaria Solorzano, 28 anni, argentina, residente da anni a Milano. Il suo profilo Instagram al momento conta 70,4k followers.

Il video compromettente

Ma in queste ultime ore qualcosa non è andato per il verso giusto e sembra che la modella abbia pubblicato un video sui suoi social poco accettabile eticamente dall’ammiraglia del servizio pubblico radiotelevisivo, su cui pesa il pensiero meloniano poco avvezzo alla “trasgressione”.

La sequenza ripresa nel video avrebbe creato da subito diversi malumori in quel di Viale Mazzini, a quanto rivelato da Dagospia, fino alla scelta drastica di rivedere la partecipazione al programma della modella. Il cui ingaggio, tuttavia, non era ancora stato sottoscritto. Sembrerebbe che il filmato mostrerebbe la Solorzano in pieno relax estivo, in procinto di prepararsi uno spinello.

True o fake?

A quanto si è appreso, la Colorzano non aveva ancora firmato alcun contratto per la partecipazione al Mercante in fiera e probabilmente, continuerà a non averne. Fonti Rai dicono, infatti, che il messaggio che avrebbe dovuto rappresentare come «Gatta Nera» è molto distante da quello che mostra nel video sul web.

Al momento non sembrano esserci repliche nè smentite da parte della modella sudamericana. Staremo a vedere.