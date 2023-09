Galline in fuga 2: il trailer ufficiale del film d’animazione

Il trailer ufficiale della pellicola d’animazione in arrivo su Netflix.

Il trailer ufficiale di Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget, film d’animazione diretto da Sam Fell. A partire dal prossimo 15 di dicembre sarà disponibile all’interno del catalogo di Netflix Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget, nuovo film d’animazione della Aardman Productions diretto da Sam Fell. Ecco di seguito il trailer ufficiale della pellicola, sequel diretto del film del 2000.

Il trailer ufficiale di Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget

A ben 23 anni di distanza dal film diretto da Peter Lord e da Nick Park Gaia e le sue amiche faranno il loro grande ritorno con Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget. Il nuovo film d’animazione della Aardman Productions, specializzata nella particolare tecnica della stop motion (basti pensare a Interviste mai viste, Wallace e Gromit o anche a Shaun, vita da pecora), conta sulla regia di Sam Fell.

Regista e sceneggiatore britannico classe 1965, Fell è da sempre enormemente attivo nel campo dell’animazione. Nello specifico, da ricordare sono le sue direzioni di pellicole come Giù per il tubo del 2006, Le avventure del topino Despereaux del 2008 e soprattutto ParaNorman del 2012, film che ottenne la candidatura ai Premi Oscar del 2013 per il miglior film d’animazione.

A produrre questo Galline in fuga 2 è Netflix, che come detto metterà a disposizione dei suoi utenti il film tra poco più di tre mesi a partire dal prossimo 15 dicembre. In merito invece al cast dei doppiatori originali, questo include Bella Ramsey (Molly), Zachary Levi (Rocky), Nick Mohammed (Dr. Fry), Thandiwe Newton (Ginger), David Bradley (Fowler), Imelda Staunton (Bunty), Daniel Mays (Fetcher), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Lynn Ferguson (Mac) e Josie Sedgwick-Davies (Frizzle).

Ecco il trailer ufficiale di Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget (Chicken Run 2 – Dawn of the Nugget).

La trama di Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget

La trama di Galline in fuga 2 – L’alba dei Nugget segue come il suo predecessore le vicende di Gaia. Quest’ultima, dopo essere riuscita per un pelo a scappare dalla fattoria dei Tweedy, ha trovato finalmente quello che sembrerebbe essere il posto dei suoi sogni: un rifugio sicuro su un’isola per tutto il pollaio, lontano dall’uomo e dai pericoli costantemente portati da quest’ultimo.

Le cose sembrano procedere a gonfie vele con la stessa Gaia e Rocky che danno alla luce una pulcina di nome Molly. A questo punto, la serenità dell’intera comunità viene pesantemente turbata da quanto sta accadendo sulla terraferma a tutta la razza dei gallinacei, messa ancora una volta in pericolo dagli umani.