Noel Gallagher sui Maneskin: “Me li ricordo, uno di loro si è drogato in tv”

Le parole dell’ex componente degli Oasis sui Maneskin.

Per la promozione del suo nuovo disco Noel Gallagher ha avuto occasione di parlare anche dei Maneskin.

Noel Gallagher, ex storico componente degli Oasis insieme al fratello Liam, si è ritrovato in questi giorni nella città di Milano allo scopo di promuovere il suo ultimissimo album. Il disco, dal titolo ufficiale di Council Skies, vedrà la luce tra poco più di un mese il prossimo 2 di giugno.

Nel corso di questo suo soggiorno nel capoluogo lombardo, Gallagher ha avuto modo di parlare anche del fenomeno musicale italiano del momento. Ci si riferisce, ovviamente, ai Maneskin.

Le parole di Noel Gallagher sui Maneskin

Per la promozione del suo nuovo disco solista, Noel Gallagher ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair. Tra le domande rivolte al cantautore e chitarrista non sono ovviamente mancate quelle in merito all’argomento Maneskin.

Alla precisa domanda se conoscesse il gruppo italiano, Gallagher ha inizialmente risposto di no. Quando gli è stato poi ricordato che si trattava del gruppo vincitore dell’Eurovision Song Contest l’ex Oasis ha poi ribattuto nel seguente modo:

“Ah sì, si tratta di quei ragazzi che hanno vinto l’Eurovision Song Contest. Io adoro l’Eurovision. La sera in cui hanno vinto loro lo stavo guardando e ricordo che uno di loro si è drogato in tv. Sì lo so che in realtà la cosa non era vera. A dire il vero non ho un’opinione su di loro, però ricordo di averli guardati quella sera e di aver pensato wow che belli. Ora non ricordo la loro canzone, ma credo che raccontasse la loro storia“.

L’episodio di Damiano David all’Eurovision Song Contest

La mente, per via delle parole di Noel Gallagher, ritorna così all’episodio dell’Eurovision Song Contest riguardante i Maneskin che tanto ha fatto discutere.

Si fa riferimento ovviamente alle immagini di Damiano David chinato su un tavolo in atteggiamenti sospetti. Uno scatto che aveva portato i più a pensare ad un possibile utilizzo di droga da parte del cantante dei Maneskin, dubbi però fugati dai successivi controlli del caso.

Questo infatti il comunicato stampa ufficiale da parte dell’Eurovision Song Contest dopo la fine dell’edizione del 2021: “Un test antidroga è stato fatto anche volontariamente dal cantante del gruppo Maneskin e il risultato è stato negativo“.

Il nuovo album Council Skies

Come detto poco sopra, manca ormai pochissimo all’uscita del nuovo album di Noel Gallagher Council Skies. L’avvicinamento alla pubblicazione del disco con gli High Flying Birds è stato in questi giorni caratterizzato dall’uscita della title track, che ha fatto così seguito agli altri tre singoli estratti ovvero Dead To The World, Easy Now e Pretty Boy.

Nel corso dell’intervista con Vanity Fair, Gallagher, che terrà un concerto al Forum di Assago a Milano il prossimo 8 novembre, ha avuto ovviamente modo di parlare anche del suo nuovo lavoro:

“L’album l’ho scritto durante il lockdown. Non so come sia stato quel periodo qui in Italia, ma in Inghilterra la prima parte è durata nove mesi. Tutte le canzoni le ho scritte durante quel periodo. Nessuno di noi sapeva come l’avremmo vissuto e come ne saremmo usciti. Si tratta di un album riflessivo“.