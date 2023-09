Meg Ryan svela la divertente reazione dei figli all’iconica scena dell’orgasmo in “Harry ti presento Sally”

L’iconica scena dell’orgasmo dell’attrice, rimarrà ancora come una delle più geniali scene cinematografiche. Tanto che l’attrice è stata costretta a spiegare ai figli che…

Meg Ryan, l’attrice famosa per la sua iconica simulazione di un orgasmo in Harry ti presento Sally del 1989, ha condiviso un aneddoto divertente riguardo alla reazione dei suoi figli a quella celebre scena. I suoi figli, Jack Quaid, 31 anni, e Daisy True Ryan, 19 anni, sembrano essere piuttosto imbarazzati dalla performance di loro madre. Nel film, la Ryan ha interpretato la scena dell’orgasmo in modo memorabile, seduta a un tavolo del Katz’s Deli a New York City mentre mangiava un sandwich al pastrami. Questo momento cinematografico è stato apprezzato dal pubblico di tutto il mondo, ma sembra che i figli dell’attrice abbiano una prospettiva molto diversa.

In un’intervista pubblicata su Interview Magazine, Meg Ryan ha raccontato: “È buffo, mio figlio mi ha chiamato stamattina e si trova a New York in un hotel proprio di fronte al Katz’s Deli“. Ha proseguito spiegando che sua figlia era presente durante la chiamata e che entrambi hanno scherzato sull’imbarazzo unico legato a quella scena. “Mio figlio ha detto: ‘Sai che puoi entrare in quel deli e c’è una freccia che indica il tavolo dove hai girato quella scena‘”, ha aggiunto l’attrice.

Il Katz’s Deli ha effettivamente segnato il tavolo in onore del film di Rob Reiner, che esplora vari ostacoli nelle relazioni tra uomini e donne. La scena ha reso famosa Meg Ryan, con il suo personaggio Sally dimostrando a Billy Crystal (Harry) quanto sia facile per le donne simulare un orgasmo.

La scena al Katz’s Deli

“Prenderò quello che prende lei“, dice ironicamente un anziano cliente alla fine della scena.

Il Katz’s Deli è una vera istituzione a New York, esistente da oltre 130 anni, e si dice sia stato aperto nel 1888. Il tavolo più ambito è contrassegnato da un cartello che pende dal soffitto con scritto: “Dove Harry ha incontrato Sally… speriamo che tu abbia quello che lei aveva! Buon appetito!“. Nell’intervista, Meg Ryan si è chiesta se il tavolo segnato fosse quello giusto. Nel frattempo, suo figlio Jack è diventato un attore affermato, ma in passato aveva ammesso di aver evitato di vedere il film per anni, dichiarando che non voleva vedere sua madre simulare un orgasmo in un deli mentre cresceva.

Tuttavia, alla fine ha visto il film dopo essere stato scelto come protagonista in una commedia romantica, Plus One di Hulu, e ha dichiarato di essere “incredibilmente orgoglioso” di sua madre, definendo il film “molto più di quella scena“.

Sebbene i figli abbiano ormai vissuto questa esperienza in modo indipendente, rimane ancora incerto come l’ex marito di Meg Ryan, l’attore Dennis Quaid, reagisca a quella scena.