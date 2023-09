Uomini e donne, un grande ritorno per il programma di Maria De Filippi | Ecco di chi si tratta

Presto a Uomini e donne tornerà un grande personaggio che ha fatto la storia del dating show. Ecco quali sono le sue aspettative.

L’estate sta ormai volgendo al termine e questo significa che la televisione riprenderà con la stagione autunnale. Tra i programmi che stanno per ripartire c’è anche Uomini e donne, che come tutti gli anni sarà su Canale 5, sotto la conduzione di Maria De Filippi. Il dating show è ormai uno dei più popolari del palinsesto e va in onda da più di vent’anni.

In questi vent’anni ci sono stati personaggi che vi hanno lavorato, da Tina Cipollari a Gianni Sperti. Molti ex concorrenti, invece, hanno fatto del programma il proprio trampolino di lancio verso una carriera stabile in televisione e oggi sono degli influencer affermati: uno degli esempi più lampanti è forse Giulia De Lellis, che oggi ha oltre cinque milioni di follower su Instagram.

Con la nuova stagione, ci saranno tanti cambiamenti nel salotto di Uomini e donne, tra cui un grande ritorno. Stiamo parlando di Barbara De Santi, ex compagna di Maurizio Guerci e rivale di Gemma Galgani.

Uomini e donne, Barbara De Santi torna nello show

Tra poche settimane rivedremo nello studio di Uomini e donne anche Barbara De Santi, che è finalmente pronta a tornare nel dating show condotto da Maria De Filippi. L’opinionista aveva lasciato il programma alcuni anni fa, ma come ha dichiarato lei stessa a Tag24, oggi è pronta a tornare in televisione e anche a cercare di nuovo l’amore, soprattutto dopo la rottura con Maurizio Guerci.

La relazione con Maurizio Guerci è finita molto male e al Giorno aveva rivelato di essere stata tradita: “Ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra“. Oggi, però, si è detta pronta a ricominciare e vuole riprovarci grazie al programma di Canale 5: “Io sono ancora libera, quindi volentieri“.

All’interno dello show, l’opinionista era nota soprattutto per i suoi battibecchi con altri due personaggi storici, Gemma Galgani e Armando Incarnato. Questa volta, però, ha spiegato che le cose potrebbero andare diversamente e potrebbe trovare un’alleata nella sua storica rivale: “Magari stavolta diventerei pure amica di Gemma. In fondo adesso abbiamo qualcosa in comune”, ha detto riferendosi che entrambe sono state tradite. Sul web, però, molti fan sostengono che il suo uomo ideale dovrebbe essere proprio Armando Incarnato.