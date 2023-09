Guendalina come Rose in Titanic: incidente in mare | Cosa è successo

Guendalina Tavassi, “come Rose in Titanic”. Un incidente in barca e il racconto della protagonista sui social.

Sono passate poche giornate da quando l’ex gieffina ha fatto parlare di lei per via di alcune dichiarazioni rilasciate in un video Instagram, col supporto della madre, relative al gossip che la vedrebbe fuori dai programma Mediaset

Nella diretta Instagram con sua madre, realizzata qualche giorno fa, Guendalina Tavassi ha detto di non essere mai stata cacciata da Pier Silvio: “Comunque volevo dire un’altra cosa. Tutta la polemica che la gente adesso mi dice ‘ora che la d’Urso non ti chiama più che cavolo farai? Adesso non ti si vedrà mai più in televisione’. Poi sono usciti migliaia di articoli che dicevano ‘Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata’. Ragazzi a me Pier Silvio non mi ha cacciata da nessuna parte”.

Anche la mamma di Guendalina Tavassi ha specificato che Pier Silvio non ha mai assunto da nessuna parte la figlia e quindi è impossibile che possa averla cacciata: “Infatti quella volta all’anno che andavi da Barbara d’Urso ci campavi te, la tua famiglia e pure me. Ci portava tutti i soldi pure a noi. Esatto, Pier Silvio non ti ha mai cacciata ma perché non ti ha mai presa da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla“.

Ora, nuovamente Guendalina torna a far parlare di lei, con l’ironia che la contraddistingue e stavolta però si è resa protagonista di un piccolo “incidente”.

Il guasto al motore

Secondo quanto ha raccontato Guendalina Tavassi nelle sue Instagram stories, sembrerebbe che il motore in panne avesse causato un danno alla barca su cui si trovava col fidanzato, tale da richiedere un supporto.

Un gommone il loro soccorso ha salvato lei e i suoi figli, mentre il suo fidanzato Federico Perna è rimasto a bordo per poi essere trainato con un altro gommone, sino a riva.

Guenda “come Rose in Titanic”

L’episodio ha scatenato l’ironia della Tavassi che si è rivista nei panni di “Rose in Titanic”, ma al posto della zattera un gommone ha portato in salvo «donne e bambini» dalla barca sulla quale stava trascorrendo una giornata a San Felice Circeo.

L’opinionista tv si è ritrovata a raccontare la vicenda sui social, spiegando che un presunto guasto al motore avrebbe portato lei e il suo compagno a chiamare i soccorsi. Il finale chiude la vicenda con lei scalza per strada, con solo un pareo che la copriva. Guendalina Tavassi ha raccontato: “Sono arrivata allo stabilimento ragazzi”. Una di quelle avventure indimenticabili che puoi raccontare grazie al lieto fine e magari riderci su.