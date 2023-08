Blocco totale per Barbara D’Urso: “Accanimento incontrollato” | La notizia ha sconvolto tutti

Continuano i problemi per la conduttrice dopo l’esclusione da Mediaset.

Problemi continui per Barbara D’Urso dopo la nota rottura della conduttrice con Mediaset.

Tra gli argomenti che hanno fatto maggiormente discutere nel corso dell’ultimo periodo rientra senza ombra di dubbio l’allontanamento da Mediaset di Barbara D’Urso. La conduttrice è stata esclusa dai palinsesti della nuova stagione televisiva che partirà a settembre perdendo la conduzione del programma di Canale 5 Pomeriggio 5. Ma i problemi non finiscono però certamente qui.

Barbara D’Urso: il suo futuro dopo la rottura con Mediaset

L’annuncio da parte di Pier Silvio Berlusconi sulla formazione dei palinsesti di Mediaset per la stagione televisiva 2023-2024 è stata un duro colpo per Barbara D’Urso, che non condurrà più dopo tantissimi anni Pomeriggio 5. Nell’ultima puntata del programma la conduttrice aveva annunciato il proprio ritorno a settembre per essere poi sostituita per la sorpresa di tutti dalla giornalista Myrta Merlino.

Da qui hanno iniziato a susseguirsi le voci relative al prossimo futuro della D’Urso. Inizialmente si era fatta strada l’ipotesi La7 poi smentita immediatamente da Urbaino Cairo, indiscrezione tornata anche di recente, ma poi hanno iniziato a farsi largo le voci su un approdo della conduttrice in Rai. In particolare, la rete nazionale avrebbe manifestato il proprio interesse nel coinvolgere Barbara nella puntata di apertura della nuova stagione di Domenica In di Mara Venier in onda dal prossimo 17 settembre.

Barbara D’Urso: problemi con le sue partecipazioni in Rai

Mediaset avrebbe bloccato l’ospitata di Barbara d’Urso sia a Domenica In da Mara Venier che a Belve da Francesca Fagnani. — TV Addicted 95 (@95_addicted) August 8, 2023

Proprio riguardo alle possibili apparizioni di Barbara D’Urso in Rai sono sorti però fin da subito numerosi problemi. La conduttrice sarebbe al momento totalmente bloccata a causa del suo contratto con Mediaset, che scadrà ufficialmente il prossimo 31 dicembre. L’ospitata della D’Urso a Domenica In sarebbe ovviamente in programma per settembre, motivo per cui la conduttrice napoletana classe 1957 avrebbe bisogno di una sorta di permesso da parte di Mediaset stessa.

In ogni caso, un eventuale comparsa di Barbara D’Urso in Rai non rappresenterebbe certamente un inedito. La diretta interessata aveva già fatto un’apparizione nel programma più importante della domenica della Rai nella sua ultima edizione attraverso un videomessaggio. Un ulteriore segnale questo del grande rapporto di stima e di amicizia che lega da anni la D’Urso e la Venier.

L’ormai ex volto di Pomeriggio 5 si trova quindi per il momento messa alle strette. Per Mediaset, la comparsa nella storica competitor della Rai di una delle proprie protagoniste storiche non sarebbe vista certamente di buon occhio. Altre voci che si sono poi fatte largo di recente consistono in un possibile sbarco su Netflix, con il colosso dello streaming che avrebbe proposto la conduzione di un nuovo reality dal titolo di Love Never Lies.