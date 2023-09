Bugiardo seriale: il trailer del film di Olivier Baroux

Bugiardo seriale è la nuovissima commedia del regista francese Olivier Baroux: ecco tutto ciò che c’è da sapere prima di andare al cinema.

L’estate sta finendo e l’autunno sta arrivando e con esso anche tantissimi nuovi film sono pronti a uscire al cinema. Tra questi, c’è anche Bugiardo seriale, la commedia di Olivier Baroux che è già disponibile nelle sale dal 31 agosto 2023. Insieme a questa pellicola, ci sono anche svariati film già presentati durante l’ultima edizione del Festival di Venezia.

Bugiardo seriale non è stato mostrato in anteprima a Venezia, bensì al Sicilia Film Fest 2023, dove ha già riscosso un buon successo da parte della critica. Si tratta di una commedia con protagonista un uomo di nome Jerome, un bugiardo compulsivo che non riesce a smettere di mentire, neanche quando è la sua stessa famiglia a chiederglielo. Il personaggio è interpretato da Tarek Boudali, che ha già recitato in altri film leggeri come Il truffacuori, Babysitting 1 e 2, Sposami stupido! e Supereroe per caso. Si tratta del remake del film canadese Menteur, uscito nel 2019 sotto la regia di Emile Gaudreault.

Bugiardo seriale: trama, cast e trailer della commedia remake di Menteur

La trama di Bugiardo seriale ruota attorno a Jerome, un bugiardo patologico che non può fare a meno di mentire, sempre e comunque. Quando anche la sua famiglia comincia a considerarlo irrecuperabile, ecco che un incantesimo ribalta la situazione: all’improvviso, tutte le sue bugie iniziano a prendere vita e, quindi, a diventare vere. All’inizio, per Jerome sembra tutto perfetto, ma poi realizza di essere finito in un incubo e deve trovare un modo per annullare la maledizione.

Il cast di questa simpatica commedia è formato, oltre che da Tarek Boudali, anche da Artus, Pauline Clément, Catherine Hosmalin, Karim Belkhadra, Florence Muller, Louise Coldefy, Bertrand Usclat, Oleg Kupchik, Kersti Ilves-Savina, Philippe Vieux, Guy Lecluyse, Jérémy Lopez ed Emilie Arthapignet. Ecco il trailer.

Il regista Olivier Baroux ha spiegato di aver deciso di realizzare un remake di Menteur perché aveva adorato l’originale e voleva provare a ricreare una versione francese. Come riportato da Cineblog.it, ha dichiarato: “Ho semplicemente chiesto se potevo andare oltre un semplice copia/incolla e cambiare alcuni elementi per renderlo, non migliore (non pretendevo di esserlo!), ma per proporre la mia personale visione della menzogna. Una volta raggiunto l’accordo, abbiamo lavorato insieme per tre mesi e mezzo per arrivare alla sceneggiatura finale“. Il film è al cinema dal 31 agosto 2023.