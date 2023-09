Godzilla Minus One: il nuovo trailer che anticipa la data di uscita

Il nuovo film sarà ambientato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Recupera qui il trailer e scopri la data di uscita prevista.

La Toho sta riportando indietro il mantello di Godzilla che l’America ha preso in prestito per un nuovissimo film giapponese di Godzilla, e sembra davvero promettente. Il primo trailer di Godzilla Minus One è stato recentemente rivelato e ha mostrato una miscela di dramma umano e distruzione brutale causata dai mostri nell’era del Giappone del dopoguerra. Il titolo Minus One e il periodo temporale sembrano suggerire una sorta di riavvio in cui Godzilla appare prima del suo debutto originale del 1954.

Diretto da Takashi Yamazaki, questo è il primo film live-action di Godzilla dal Giappone dallo straordinario Shin Godzilla nel 2016, nel frattempo abbiamo visto apparire un paio di volte la versione occidentale del Re dei Mostri.

Trailer e Data di Uscita

Godzilla Minus One uscirà in Giappone il 3 novembre 2023, mentre l’uscita occidentale è prevista per il 1 dicembre 2023. Dato il ruolo di spicco della creatura grazie alle sue apparizioni occidentali, è bello vedere una versione della Toho che avrà una distribuzione cinematografica.

Questo segna un periodo ricco di eventi in vista del 70º anniversario di Godzilla nel 2024, con la serie televisiva Monarch su Apple TV e Godzilla X Kong che arriveranno anche nell’anno successivo.

Il trailer di Godzilla Minus One ha catturato l’attenzione dei fan di tutto il mondo, promettendo una storia coinvolgente che mescola dramma umano con l’epica distruzione causata dal leggendario mostro. L’ambientazione nel Giappone del dopoguerra aggiunge un elemento unico alla trama, suggerendo che questa nuova incarnazione di Godzilla avrà una prospettiva diversa rispetto ai film precedenti.

Con la data di uscita fissata a dicembre per il pubblico occidentale, i fan americani e internazionali possono prepararsi a vivere l’emozione di vedere Godzilla tornare sul grande schermo nelle mani degli esperti creatori giapponesi. L’aspettativa è alta, considerando il successo di Shin Godzilla e l’entusiasmo che circonda il ritorno del Re dei Mostri alle sue radici. Questo annuncio coincide in modo perfetto con la celebrazione del 70º anniversario di Godzilla nel 2024, offrendo ai fan un motivo in più per festeggiare il mito di questa iconica creatura cinematografica. Con l’arrivo di Monarch su Apple TV e Godzilla X Kong all’orizzonte, sembra che i fan di Godzilla abbiano molto da attendersi nei prossimi anni.

Il nuovo trailer del film e la sua imminente uscita promettono di portare Godzilla in una nuova era di eccitazione cinematografica. Sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori possono prepararsi a una miscela esplosiva di dramma umano e azione mostruosa quando il Re dei Mostri torna a dominare il grande schermo.