Mercy Road: il trailer del film con Luke Bracey

Il trailer del film diretto dal regista John Curran.

Mercy Road è un film con Luke Bracey diretto da John Curran: ecco il trailer ufficiale della pellicola. Il prossimo mese di ottobre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Mercy Road, nuovo lavoro del regista John Curran, una pellicola che vede nel ruolo di attore protagonista l’attore Luke Bracey. Ecco di seguito il trailer ufficiale del film.

Il trailer ufficiale di Mercy Road

Il regista di Mercy Road è dunque come detto John Curran. Statunitense classe 1960, Curran ha fatto il suo esordio alla regia con il cortometraggio Down Rusty Down del 1996 per poi dirigere Praise del 1998. Tra gli ultimi suoi lavori vi sono invece Stone del 2010, Tracks – Attraverso il deserto del 2013 e Lo scandalo Kennedy del 2017.

Ad occuparsi della sceneggiatura di Mercy Road è stato lo stesso John Curran in collaborazione con Christopher Lee Pelletier e Jesse Heffring. Tra i produttori esecutivi figurano invece sempre Heffring e Pelletier insieme anche a Jack Christian, Ryan Hamilton, Louise Nathanson, DJ McPherson, Clay Pecorin e Anna Vincent.

Per quanto riguarda invece il cast, attore protagonista è Luke Bracey. Attore australiano nato nel 1989, Bracey ha iniziato a recitare nel 2009 nella soap opera australiana Home and Away per debuttare poi sul grande schermo con Monte Carlo del 2011 al fianco di Selena Gomez e di Katie Cassidy. Il primo ruolo di una certa importanza arriva poi con la parte del Comandante Cobra (interpretato nel precedente G.I. Joe – La nascita dei Cobra da Joseph Gordon-Levitt) in G.I. Joe – La vendetta del 2013 diretto da Jon M. Chu.

Nel 2014 Bracey affianca sul set Pierce Brosnan in The November Man di Roger Donaldson per poi recitare anche in Point Break di Ericson Core del 2015 e soprattutto in La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson del 2016. Tra gli ultimi suoi ruoli vi sono infine quelli in Interceptor del 2022 di Matthew Reilly oltre a quello nell’acclamato Elvis di Baz Luhrmann capace di conquistare otto candidature ai Premi Oscar di questo 2023. A completare il cast vi sono Toby Jones, Alex Malone, Martha Kate Morgan, Susie Porter e Huw Higginson.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Mercy Road.

La trama di Mercy Road

La trama di Mercy Road è incentrata su un padre alla ricerca della figlia scomparsa. Dopo aver commesso un crimine impulsivo mentre era intento a cercare la figlia, il protagonista è costretto a fuggire dalle forze dell’ordine ricevendo poi in seguito una chiamata da una persona sconosciuta che gli rivela di sapere dove egli si trovi. Spinto a seguire gli ordini via telefono di questa misteriosa figura, l’uomo arriva a spingersi oltre i confini della propria sanità mentale allo scopo di riuscire a salvare la propria figlia.