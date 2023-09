Un posto al sole: le clamorose novità sul personaggio di Nunzio

Momento complicato per l’amato personaggio di Un posto al sole.

Le ultime dalla soap opera Un posto al sole: doccia fredda per il personaggio di Nunzio. Da ormai tantissimi anni la soap opera Un posto al sole accompagna le giornate di tantissimi telespettatori. In onda per la primissima volta sulla Rai a partire dal 21 ottobre del 1996, si tratta della prima soap opera prodotta interamente in Italia oltre che la più longeva di tutte. Ecco cosa è accaduto nell’ultimissima puntata andata in onda nella giornata di lunedì 4 settembre.

Un posto al sole: la proposta di matrimonio di Riccardo a Rossella

Per quanto riguarda le ultime puntate di Un posto al sole, a far discutere sono soprattutto gli sviluppi che ci sono stati in merito al rapporto tra Riccardo e Rossella, con il primo che ha deciso di avanzare una proposta di matrimonio alla seconda.

Dopo numerosi problemi all’interno della relazione, Riccardo ha dunque deciso di farsi avanti in maniera decisa chiedendo a Rossella di unirsi a lui in matrimonio e lasciando di conseguenza quest’ultima praticamente senza parole. Nonostante l’indecisione mostrata in un primo momento, la donna ha alla fine deciso di accettare la proposta di Riccardo, convinta che la sacra unione possa rappresentare per l’intero loro rapporto una sorta di nuovo inizio dopo le tantissime difficoltà che sono state affrontate nel recente passato.

Ormai sul punto di compiere il grande passo, Rossella ha iniziato però a fare i conti come ampiamente prevedibile con gli immancabili dubbi in merito ad una scelta che cambia per sempre la vita di ogni essere umano. La donna sembrerebbe dunque avere dei ripensamenti riguardo al matrimonio con Riccardo anche a causa della pressione dovuta ad una decisione così importante. Dopo aver parlato apertamente della questione con il suo compagno, Rossella conferma alla fine la sua volontà di volersi sposare.

La reazione di Nunzio alla scelta di Rossella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Sia Riccardo che Rossella sono dunque pronti al matrimonio. La scelta della coppia di convolare a nozze non è però stata presa benissimo da un altro personaggio della serie tv di Un posto al sole. Con ciò si fa riferimento a Nunzio, pervaso da un senso di tristezza e di sconforto una volta venuto a conoscenza della cosa.

Il cuoco del Caffè Vulcano ha infatti avuto praticamente da sempre un debole per Rossella. Lo scoop del matrimonio della ragazza con Riccardo porta quindi Nunzio a cambiare totalmente atteggiamento anche a lavoro, con il ragazzo che si ritrova a questo punto tormentato e di fronte ad un vero e proprio bivio: l’uomo deve scegliere tra il confessare apertamente i propri sentimenti a Rossella o se restarsene in silenzio e in disparte perdendo così per sempre la donna amata.