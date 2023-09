Paura per Filippo Bisciglia: “Imbottito di medicinali | Tutti senza fiato per lui

Le attuali condizioni del conduttore televisivo.

Grande preoccupazione per Filippo Bisciglia: ecco le attuali condizioni del conduttore. Da ormai più di un mese Filippo Bisciglia ha finito di condurre l’ultima edizione di Temptation Island, andata in onda in prima serata su Canale 5 dal 26 giugno al 31 luglio dopo l’anno precedente di pausa. Nonostante i dubbi e le indiscrezioni iniziali, il conduttore televisivo legato da tempo al reality show della Mediaset ha dunque ripreso il suo posto.

La storia Instagram di Filippo Bisciglia

Come ben noto, Filippo Bisciglia ha combattuto a lungo contro una malattia che l’ha colpito già in tenera età. Il conduttore televisivo italiano ha dovuto convivere con il cosiddetto Morbo di Parthes, una rara malattia infantile che colpisce l’anca è che anche nota con il termine Legg-Calvé-Perthes, dal nome dei tre medici che l’hanno scoperta per la primissima volta.

A partire dai tre anni, Bisciglia ha seriamente rischiato di perdere le gambe, in quanto tale malattia si verifica quando l’apporto del sangue alla testa del femore si interrompe temporaneamente. Grazie a cure sperimentali e al continuo sostegno della famiglia Filippo è però riuscito a sconfiggere tale male.

Ora, a destare preoccupazione è una foto condivisa dallo stesso Bisciglia che testimonia come il conduttore non si ritrovi al momento nelle migliori condizioni. Ecco di seguito la storia social condivisa su Instagram che mostra un consistente numero di medicinali.

La carriera di Filippo Bisciglia

Nato a Roma nel 1977, Bisciglia ha debuttato in ambito televisivo a soli 19 anni nel 1996 con uno spot pubblicitario della Mini Rover Coupé. Il successo e la notorietà iniziano poi ad arrivare dieci anni dopo nel 2006 grazie alla partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello condotto a quel tempo da Alessia Marcuzzi e al termine della quale si classifica al secondo posto finale alle spalle del solo Augusto De Megni.

Il celebre reality show rappresenta dunque il trampolino di lancio definitivo per la carriera lavorativa di Bisciglia. Diventato testimonial di diversi marchi di abbigliamento, Filippo fa il suo esordio come conduttore nel 2007 con il programma di Mediaset Premium Stai all’Okkio per poi incidere nello stesso anno anche un disco dal titolo di Sto parlando con te.

Dopo aver anche recitato in fiction come Un posto al sole e Distretto di polizia, Bisciglia inizia finalmente a condurre nel 2014 Temptation Island, una vera e propria svolta per tutta la sua carriera, per poi partecipare in veste di concorrente a Tale e quale show a cavallo tra il 2017 e il 2018.

La vita privata di Bisciglia

Per quanto riguarda invece la vita privata, Filippo Bisciglia è fidanzato dal 2007 con la modella e personaggio televisivo Pamela Camassa. I due, al momento non sposati, convivono a Roma.

Prima ancora di Pamela, Bisciglia era stato fidanzato anche con Flora Canto, attuale moglie di Enrico Brignano, e con Simona Salvemini, relazione questa che era nata nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello.