Protagonisti per un giorno: il cast di Un Posto Al Sole scende in campo per il sociale | [FOTO]

Si è tenuta a Napoli la XVI edizione di Giochi senza barriere, l’attività benefica campana. All’evento ha partecipato anche il cast di Un posto al sole.

Sabato 3 giugno 2023 si è tenuta presso la Mostra D’oltremare a Napoli una speciale manifestazione sociale chiamata Giochi Senza Barriere. Tantissima l’emozione per partecipare a questa grande manifestazione: l’ultima edizione si era tenuta nel 2019, in epoca pre Covid. L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Tutti a Scuola e ha come obiettivo principale quello di dedicarsi ai bambini diversamente abili e ai temi dell’inclusione e dei diritti delle persone più fragili.

Il presidente dell’associazione Nocchetti ha dichiarato che la “La festa è un’opportunità per affermare almeno un giorno all’anno che un disabile non è un cittadino di serie B. È un giorno in cui i disabili non saranno costretti a fare la fila per accedere alle giostre, come accade di solito”.

La manifestazione dedicata ai bambini diversamente abili

L’iniziativa mira a sensibilizzare la società sull’importanza di promuovere l’inclusione di tutti, offrendo un ambiente divertente e accessibile dove i bambini possono partecipare a giochi e attività che favoriscono l’interazione e l’integrazione. Si tratta di un’iniziativa che cerca di porre l’attenzione su tematiche fondamentali come l’uguaglianza e la valorizzazione di ogni individuo, indipendentemente dalle loro abilità o disabilità.

Lo scatto condiviso sui social di Gina Amarante

Sul palco sono saliti ospiti, quali Clementino, Andrea Sannino, Leo Gassman, Mr. Hyde, Jocelyn, Sal Da Vinci, Rai Kids Spettacolo, Gruppo Musicale Città di Marigliano e molti altri. Lo spettacolo ha mirato all’intrattenimento, grazie ad artisti famosi in tutta Italia. Tra questi, il Cast di Un posto al sole, i quali hanno abbracciato con immenso orgoglio la mission della Associazione, in onore di chi si occupa, ogni giorno, di disabilità e fragilità.

L’evento è stato un successo, un’esperienza colma di divertimento e intrattenimento per tutti i partecipanti, per grandi e piccini: una zona dedicata ai gonfiabili e un’area dedicata al teatro dal vivo con spettacoli di burattini e attori delle compagnie teatrali Il Teatro di Ole e Ilvia e la Compagnia Le Scimmie del Piccolo Teatro Sanità. Una giornata intera dedicata, tra attività di musica, sportivi e di animazione per non dimenticare mai chi, da sempre, mira all’uguaglianza e non alle divisioni. All’accessibilità e all’inclusione e non all’esclusione.