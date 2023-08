Lars von Trier cerca una fidanzata tramite Instagram | ecco l’annuncio

Il curioso annuncio pubblicato sui social del regista danese.

Lars von Trier cerca fidanzata su Instagram: il curioso annuncio da parte del regista danese. L’acclamato e stravagante regista Lars von Trier ha stupito ancora una volta. Tra i più grandi e innovativi cineasti degli ultimi anni, von Trier si è reso protagonista di una nuova provocazione arrivando a chiedere una nuova fidanzata tramite un curioso annuncio inserito all’interno di un reel di Instagram.

L’annuncio di Lars von Trier su Instagram

Lars von Trier riesce sempre in un modo o nell’altro a far parlare di sé. Tramite un reel di Instagram il regista danese, sofferente per via del Parkinson che l’ha colpito da un po’ di tempo, ha annunciato di essere alla ricerca di una sorta di fidanzata o comunque di una musa che gli possa essere di ispirazione per gli ultimi film della sua carriera. Il tutto con l’aggiunta di un indirizzo email cui poter mandare le candidature spontanee.

Ecco di seguito l’annuncio di Lars von Trier:

“Lars von Trier cerca una fidanzata/musa. Non so in cosa mi sono andato a cacciare questa volta. Quindi, prima di affogare nella pubblicità più sfacciata, lasciate che metta in chiaro alcune cose. Ho 67 anni. Soffro del morbo di Parkinson, di disturbi ossessivo compulsivi e di un alcolismo al momento sotto controllo. In breve, con un po’ di fortuna potrei avere ancora qualche film decente nella manica. Tutto questo, come suggerito, è da intendersi come un annuncio personale vecchio stile nel quale, senza sapere assolutamente nulla dei social media, cerco una fidanzata barra musa. E, nonostante tutti i piagnistei, insisto ancora nel credere che in una buona giornata, e nella giusta compagnia, posso essere un partner piuttosto affascinante. Tutte le candidature riguardo questo annuncio devono essere inviate all’indirizzo bill.mrk.lars@gmail.com. E grazie a tutti per la vostra infinita pazienza“.

Gli ultimi lavori di Lars von Trier

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bill.mrk.lars (@bill.mrk.lars)

A causa del morbo di Parkinson che gli è stato diagnosticato circa un anno fa, il regista Lars von Trier aveva deciso di prendersi una pausa dal lavoro:

“Mi prenderò una breve pausa e scoprirò cosa fare. Ma speri certamente che le mie condizioni di salute migliorino. Si tratta di una malattia che non puoi far sparire, puoi tuttavia affrontare i sintomi. Devi solo abituarti a tremare e non vergognarti di fronte alle persone. E poi continuare a lavorare, perché che altro dovrei fare?”

In attesa di potersi gustare in sala una nuova opera del maestro danese, l’ultimo lungometraggio resta per il momento La casa di Jack, film del 2018 con protagonista Matt Dillon. Prima ancora, von Trier si era fatto conoscere al grande pubblico per Dancer in the Dark e per Dogville oltre che per la cosiddetta Trilogia della Depressione formata da Antichrist, Melancholia e Nymphomaniac.