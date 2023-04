“In vendita la mia verginità”: la confessione di Raffaella Fico | Ecco di chi è la colpa

La showgirl è tornata a parlare di una proposta che aveva fatto scoppia una polemica intorno a lei tempo fa.

Raffaella Fico, modella ed ex concorrente del Grande Fratello, è tornata a parlare di una decisione discutibile di qualche tempo fa che avrebbe fatto su consiglio di una persona vicina. La showgirl italiana è tornata ad affrontare un argomento che era stato oggetto in passato di diverse polemiche e confronti sui media.

Qualche anno fa Fico ha avuto una relazione con il calciatore Mario Balotelli e ora è concorrente del reality di Back to school. In questa occasione ha parlato nuovamente della scelta presa anni fa di mettere in vendita la propria verginità. Ma chi è stato a metterle in testa questa idea?

La confessione di Raffaella Fico

Nota al grande pubblico per la sua partecipazione all’ottava edizione del Grande Fratello nel 2008, Raffaella Fico si è fatta largo nel mondo dello spettacolo anche tramite altri programmi reality. Dopo il GF, è stata concorrente de L’Isola dei Famosi nel 2011 e poi ha dominato le prime pagine dei giornali di gossip per la sua storia d’amore con il calciatore Mario Balotelli da cui ha avuto un figlio.

Raffella Fico ha poi preso parte ancora una volta al Gf nei panni di concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata per Superguida Tv ha detto: “In questo periodo sono molto serena. La partecipazione a Back to School l’ho presa in maniera molto ironica, è vero che si tratta dell’esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle elementari. La maggior parte delle domande che mi sono state fatte io le avevo già ripetute con mia figlia, solo che lì sul momento ti viene un blocco e ti viene il panico“.

Si è poi soffermata sull’argomento relativo ai giudizi da parte degli altri, aggiungendo: “Non mi interessa più di tanto il giudizio delle persone, nel corso degli anni ho lavorato su me stessa. Io sono favorevole alla critica costruttiva, ma quando è distruttiva allora non la prendo in considerazione. Ho imparato che qualsiasi cosa uno di noi faccia, che sia giusta o sbagliata, alla fine hanno sempre tutti da ridire. Prendo tutto con filosofia“.

In vendita la sua verginità

Raffaella Fico ha poi avuto modo nel corso dell’intervista di parlare anche della sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip: “Non mi sono pentita di andare al Grande Fratello Vip, anzi è una cosa che ho fatto in maniera più consapevole e matura. Si è trattato di un’esperienza totalmente diversa rispetto alla prima. All’epoca del mio primo Grande Fratello ero una ragazzina, ero spaesata“.

Non è mancato un commento sulla sua passata decisione di mettere in vendita online la sua verginità, unica cosa di cui si è pentita: “Sicuramente è stata una scelta che poi mi ha penalizzato tantissimo dal punto di vista lavorativo. In quegli anni ero una ragazzina e mi fidavo delle persone che mi seguivano. Diciamo che mi fu consigliata quella trovata pubblicitaria, all’inizio non ero nemmeno d’accordo. Di sicuro è una cosa che non rifarei“.

La storia d’amore con Balotelli

Durante l’intervista ha lasciato spazio anche alla relazione con Mario Balotelli, affermando: “Quella con Balotelli è stata una storia d’amore importante e che ho vissuto in gioventù, sicuramente diverse da quelle che ho vissuto in seguito. Ero nel pieno del mio periodo lavorativo e ho dovuto fare in maniera consapevole anche tante rinunce. Ne sono comunque contenta perché ora ho una bambina fantastica, gli uomini passano ma i figli restano. Poi io e Mario ci abbiamo riprovato, ma è stato un qualcosa che da parte mia non è più scattato. Negli anni ho continuato ad amarlo, ma con il passare del tempo e con le delusioni si tratta di una cosa che svanisce. Oggi tra noi c’è comunque un bellissimo rapporto di amicizia, siamo due genitori che farebbero di tutto per il bene della propria figlia“.