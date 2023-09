Saltburn: il trailer del film di Emeral Fennell

Il trailer del nuovo film della regista Emerald Fennell.

A novembre arriva in sala Saltburn: il trailer ufficiale del film diretto da Emerald Fennell. Tra poco meno di tre mesi, il prossimo 24 di novembre, farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi Saltburn, nuovo film di Emerald Fennell con attori protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi. Ecco il primo trailer ufficiale della pellicola.

Il trailer ufficiale di Saltburn

La Warner Bros ha da poco condiviso in rete il primissimo trailer ufficiale di Saltburn, la nuova opera di Emerald Fennell. Attrice, sceneggiatrice e regista londinese classe 1985, Fennell si ritrova con questo film al suo secondo lungometraggio dopo la direzione di Una donna promettente, pellicola in grado di ottenere cinque candidature ai Premi Oscar del 2021 e in grado di aggiudicarsi la statuetta per la migliore sceneggiatura originale. Oltre che per la regia, Fennell è nota anche per il suo lavoro di attrice avendo preso parte a film come Anna Karenina del 2012 e The Danish Girl del 2015 oltre che alla serie The Crown, in cui ha interpretato il ruolo di Camilla Parker-Bowles.

Tornando a Saltburn, il film farà il suo esordio al BFI London Film Festival il prossimo 4 ottobre. Tra i produttori della pellicola figurano MRC e LuckyChap Entertainment di Margot Robbie, con il film che verrà distribuito negli USA da Amazon Studios e dalla MGM.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Saltburn.

Il cast di Saltburn

Il cast di Saltburn è composto principalmente da Barry Keoghan e da Jacob Elordi. Barry Keoghan è stato candidato agli ultimi Premi Oscar al premio di miglior attore non protagonista per Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh dopo aver già recitato in altri film come Eternals del Marvel Cinematic Universe e The Batman di Matt Reeves. Jacob Elordi è stato invece impegnato di recente con Priscilla, film diretto da Sofia Coppola presentato in concorso alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia e in sala a partire dal prossimo ottobre.

A completare il cast di Saltburn vi sono poi anche Rosamund Pike, Alison Oliver, Archie Madekwe, Richard E. Grant e Carey Mulligan.

La trama di Saltburn

La trama di Saltburn dovrebbe presentare una storia molto simile per certi versi a quella de Il talento di Mr. Ripley. La vicenda ha luogo per la precisione intorno ai primi anni duemila. Protagonista è Oliver (Barry Keoghan), uno studente che non riesce a trovare il proprio posto all’interno dell’università di Oxford e che per questo inizia ad essere attratto dall’eccentrico mondo dell’aristocratico Felix Catton (Jacob Elordi).

Quest’ultimo finisce così con l’invitare Oliver a Saltburn, lussuosissima casa di campagna della sua famiglia in cui i due protagonisti si ritroveranno a trascorrere un’estate a dir poco indimenticabile.