Selena Gomez: tolto il follow su Instagram alla sua presunta fiamma Zayn

L’attrice e cantante statunitense ha smesso di seguire Zayn Malik su Instagram.

Selena Gomez ha smesso di seguire su Instagram la sua presunta fiamma Zayn Malik.

Selena Gomez sta facendo largamente discutere in queste ultime ore a causa di alcune azioni effettuate tramite il proprio profilo di Instagram. L’attrice e cantante statunitense classe 1992 ha infatti deciso di togliere il follow a Zayn Malik, ovvero la sua presunta fiamma dell’ultimo periodo.

Selena Gomez e l’unfollow a Zayn Malik

Selena Gomez ha voluto ricorrere a diversi tagli sul proprio profilo ufficiale di Instagram. L’attrice ha infatti smesso di seguire sul noto social Zayn Malik, cantante britannico celebre per essere stato fino al marzo del 2015 uno dei membri della boy band dei One Direction prima di intraprendere la carriera solista.

Secondo diversi rumor, la Gomez avrebbe avuto una relazione con Malik, voce diffusasi a partire dall’avvistamento del bacio tra i due avuto luogo a New York City lo scorso marzo. Il recente unfollow potrebbe però stare ad indicare come la presunta storia d’amore sia ormai giunta al termine.

Selena Gomez, impegnata di recente con il film Emilia Perez e con la terza stagione della serie Only Murders in the Building in arrivo sulla piattaforma Disney+ il prossimo 8 agosto, non è più stata avvistata insieme a Malik proprio dal mese di marzo. In seguito, la cantante ha condiviso un contenuto TikTok in cui ribadiva con forza di essere single.

Le altre celebrità cui Selena Gomez ha tolto il follow

Selena Gomez has unfollowed Gigi Hadid, Bella Hadid, Dua Lipa, Zendaya and Zayn on Instagram. pic.twitter.com/2cXCtagM8d — Pop Faction (@PopFactions) June 25, 2023

I cambiamenti alla lista di persone seguite da Selena Gomez su Instagram non si fermano però al solo Zayn Malik. Secondo quanto trapelato online, le celebrità che la cantante e attrice ha smesso di seguire sono anche altre.

All’interno di questa particolare lista rientrano infatti anche le sorelle Gigi e Bella Hadid, Dua Lipa e Zendaya. Mosse, queste, che sono state immediatamente notate da tutti gli innumerevoli follower della stessa Selena Gomez, con questi ultimi che hanno prontamente iniziato a speculare sui possibili motivi alla base di tale scelta.

Nello specifico, alcune possibili ipotesi sono state avanzate soprattutto per quanto riguarda le sorelle Hadid. La supermodella Gigi Hadid è infatti l’ex di Malik, che insieme alla ragazza ha anche avuto una figlia di nome Khai. Secondo alcune recenti indiscrezioni, la stessa Gigi, così come la sorella Bella, non si sarebbe però mai mostrata contraria alla presunta frequentazione in atto qualche mese fa tra Selena Gomez e Zayn Malik.