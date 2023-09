Lo sfogo di Martina Colombari: “Per molti ero solo una statuina da ammirare”

Il duro sfogo da parte dell’attrice e conduttrice.

Martina Colombari ha voluto lanciarsi in un duro sfogo in merito alla sua carriera lavorativa e non solo.

Martina Colombari, ex modella vincitrice di Miss Italia nel 1991, ha iniziato a salire alla ribalta proprio grazie alla vittoria del celebre concorso. Da allora, è arrivata una fama straordinaria, con la diretta interessata che è diventata nel giro di brevissimo tempo una delle più note e amate showgirl dell’intero panorama televisivo italiano. La stessa Colombari ha però voluto raccontare di come il percorso verso il successo e verso l’affermazione personale si sia rivelato in realtà estremamente difficoltoso.

Lo sfogo di Martina Colombari

Nel corso di un’intervista rilasciata per il quotidiano Il Messaggero, Martina Colombari ha voluto lanciarsi in un vero e proprio sfogo in merito alle difficoltà affrontate nel corso della propria carriera con un riferimento in particolare anche al mondo del cinema italiano. Ecco qui di seguito alcune delle sue parole:

“Ricordo cene durante le quali le persone neanche mi coinvolgevano nelle chiacchierate, come se non vivessi in questo Paese, non leggessi i quotidiani, non fossi stata a scuola. Per certa gente ero solo una bella statuina da ammirare. Un regista, poco tempo fa, mi ha detto che non potevo essere credibile per interpretare una donna cieca: troppo bella. E poi un produttore mi disse che nessuno mi avrebbe creduto se avessi interpretato una donna tradita dal marito per una più brutta di lei. Allora io chiedo solo una cosa: imbruttitemi. In teatro con Fiori d’acciaio che riprenderò a gennaio ero una donna un po’ gobba, che camminava male, che aveva occhiali spessi e che vestiva malissimo. Ero un’altra. Perché al cinema o in tv non posso fare altrettanto?”

Parole queste che fanno seguito ad un’altra frase che Colombari aveva scritto di recente all’interno di un post sul proprio profilo Instagram:

“La bellezza è il burqa dell’Occidente“.

Le dichiarazioni di Colombari sul percorso in fisioterapia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina Colombari ha poi avuto modo di parlare anche del proprio percorso in fisioterapia insieme al figlio Achille Costacurta:

“Non potrei mai stare senza di lui, lo psicologo lavora a volte con lui, a volte solo con me o con mio marito e altre volte ancora partecipiamo tutti e tre“.

Proprio in compagnia del figlio, Colombari è stata di recente protagonista di Pechino Express, reality show in onda su Rai 2 dal 2012 al 2020 e su Sky Uno dal 2022.