Bufera su Charlene di Monaco: la principessa si trasferisce in Svizzera

Momento complicato per la moglie del principe Alberto II di Monaco.

Bufera attorno a Charlene di Monaco per la decisione da parte della principessa di trasferirsi in Svizzera.

Momento a dir poco complicato per Charlene di Monaco. La principessa starebbe attraversando un nuovo periodo di crisi con il marito Alberto II, con i due reali monegaschi alle prese attualmente con una situazione estremamente delicata. Ora, a contribuire ad inasprire il tutto, è arrivata anche la decisione da parte di Charlene di trasferirsi in Svizzera.

La decisione di Charlene di Monaco di fare ritorno in Svizzera

Charlene di Monaco si ritrova nuovamente sotto i riflettori e ancora una volta per via di motivi che hanno a che fare con la sua vita matrimoniale. Come ben noto, nel corso dell’ultimo periodo si sono ormai fatte sempre più insistenti le voci in merito ad una sempre più profonda crisi tra la principessa e il marito Alberto II. Una situazione che alla luce degli ultimi avvenimenti potrebbe addirittura rivelarsi più delicata di quanto ipotizzato inizialmente.

Dopo essersi ritrovata per un po’ di tempo lontana dalla propria famiglia a causa di un’infezione contratta nel corso del suo ultimo viaggio in Africa che l’aveva costretta ad una quarantena, Charlene di Monaco è ormai tornata alla sua normale vita divisa tra gli impegni ufficiali e quelli privati. Proprio per quanto riguarda la sua vita privata, a preoccupare è ora la situazione sentimentale con il marito, con la crisi tra i due che avrebbe spinto la principessa ad abbandonare la propria casa a Monaco per fare ritorno in Svizzera.

Ciò nonostante quanto era trapelato nel corso delle ultime settimane, con i due reali che si erano concessi una vacanza sul proprio yacht in compagnia dei figli Jacques e Gabriella.

Le voci su Charlene e Alberto di Monaco

Proprio dopo aver fatto ritorno da questa vacanza, Charlene di Monaco avrebbe deciso secondo il tabloid Voici di trasferirsi in Svizzera, con Alberto pronto a rimanere invece a Monte Carlo insieme ai bambini.

Stando alle indiscrezioni più recenti, i due starebbero portando avanti al momento una vera e propria relazione cerimoniale, facendosi vedere insieme soltanto in occasione di eventi e impegni pubblici. Marito e moglie si starebbero quindi vedendo solo ed esclusivamente per questioni di natura ufficiale, con i diretti interessati che avrebbero però stabilito di comune accordo di cercare di trascorrere più tempo possibile insieme ai due figli. Non resta dunque che vedere come si svilupperà tale vicenda, con la corte di Monaco pronta ad essere investita da una vera e propria bufera.