Alberto e Charlene di Monaco, l’oscura verità: c’è una maledizione su di loro

I reali Alberto e Charlene di Monaco hanno fatto molto parlare di loro in questi anni, soprattutto per il loro controverso rapporto sentimentale. C’è chi li dava per “spacciati” fin dall’inizio, eppure per ora sembra che la maretta sia passata. Ma il fato potrebbe ancora giocare contro di loro, visto che pare siano stati maledetti 800 anni fa.

Charlene di Monaco o “Principessa triste” come è stata da tempo soprannominata dai suoi sudditi, ha fatto molto parlare di lei in questi anni. Uno tra gli ultimi pettegolezzi su cui le cronache rosa ci sono andate a nozze è in merito al suo stato di salute. Il ricovero nella clinica segreta e il ritorno senza molte spiegazioni. Nessuno però si aspettava una storia del genere.

La sfortuna di Alberto e Charlene risalirebbe addirittura al XIII secolo. Una maledizione starebbe “incasinando” il loro futuro. La superstizione si sa è per gli stolti, eppure alcuni fatti coinciderebbero. Fin dall’inizio la loro storia è stata sempre problematica, addirittura pare che dopo essersi sposati, Charlene sia scappata per ritornare in Africa, in quanto la vita di corte “le andava stretta”.

La vita travagliata della Principessa Charlene

Charlene Lynette Grimaldi è l’attuale principessa di Monaco, nonché moglie del principe Alberto II. Appassionata di nuoto fin dall’infanzia, prima del suo incidente alla spalla che l’ha portata al ritiro, ha vinto diversi titoli, nonché ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney 2000. Successivamente, dopo aver incontrato il suo futuro marito, il suo stile di vita è decisamente cambiato. La sovranità diciamo che le è stata sempre un po’ “stretta”, motivo per cui i paparazzi l’hanno seguita fin da subito per le sue peripezie che tutti conosciamo.

Il destino della principessa pare segnato

Ma veniamo al nocciolo della questione, pare che uno degli antenati di Charlene, precisamente Ranieri I, si sia invaghito di una fiamminga del posto. Visto il suo rifiuto, la fece rapire e lei per vendicarsi lanciò una maledizione. Nessuno dei futuri discendenti Grimaldi avrebbero avuto una vita felice nel matrimonio. Saranno credenze popolari eppure c’è una sfilza di divorzi nella famiglia Grimaldi.

E magari fossero solo divorzi, ci sono anche parecchie tragedie nella storia, come non ricordare la morte di Grace Kelly e il dolore di Ranieri III di Monaco? Che la maledizione stia continuando nel corso dei secoli? Auguriamo ad Alberto e Charlene di avere futuro più roseo.